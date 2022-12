PIT-11 oraz PIT-40A/PIT-11A za 2022 r. tylko na najnowszych formularzach

Informacje PIT-11 oraz PIT-40A/PIT-11A za 2022 r. trzeba składać na formularzach w najnowszych wersjach – poinformowało Ministerstwo Finansów. Resort podkreśla, że przy składaniu tych informacji konieczne jest skorzystanie z aktualnych wersji formularzy, a przesyłane informacje powinny zawierać prawidłowy numer PESEL/NIP danego podatnika.

W nowym komunikacie Ministerstwo Finansów podało, że za rok 2022 drogą elektroniczną płatnicy powinni składać PIT-11 tylko w wersji 29, a PIT-40A/11A wyłącznie w wersji 21.

„Tylko najnowsze wersje formularzy umożliwiają ich wypełnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami (informacje PIT-11(28) przesłane przed publikacją PIT-11(29) nie wymagają korekty)” – wskazuje resort finansów.

Ministerstwo zwraca też uwagę na konieczność zawarcia w przesyłanych informacjach prawidłowych numerów PESEL/NIP podatników. Zgodnie z obecnymi przepisami, płatnik jest ustawowo zobowiązany do podawania organom podatkowym tych numerów w dokumentach dotyczących wykonywania zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, które pobierają organy podatkowe.

„Prawidłowe wpisanie numeru PESEL/NIP w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika. Umożliwi to: – wygenerowanie i udostępnienie osobie, dla której wysyłasz informację, zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl, oraz skorzystanie z ulg i odliczeń, co może umożliwić zwrot nadpłaty podatku; – zalogowanie się osoby do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP” – wyjaśnia resort finansów.

Z aktualnymi formularzami podatkowymi można się zapoznać tutaj.

