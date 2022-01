PIP zwróci uwagę na problemy z wyliczaniem wynagrodzeń

Po nowym roku do resortu rodziny i polityki społecznej zaczęły napływać sygnały od pracowników zaniepokojonych informacjami od pracodawców ws. wyliczania wynagrodzeń. Wątpliwości budzą wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu nowe zasady ustalania podstawy wymiaru i wysokości składki zdrowotnej.

Tegoroczne zmiany podatkowo-składkowe sprawiają w niektórych przypadkach spore problemy pracodawcom. Potwierdzają to sygnały od pracowników, którzy są zaniepokojeni informacjami sprowadzającymi się do tego, że nowe zasady ustalania podstawy wymiaru i wysokości składki zdrowotnej przekładają się negatywnie na płace.

– Reagujemy natychmiast. Nie ma naszej zgody na próby wykorzystania przepisów na niekorzyść pracowników. Pracownik, który po wprowadzeniu Polskiego Ładu ma wątpliwości co do rozliczenia wynagrodzenia i składek przez pracodawcę, może zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. ZUS wyjaśni wątpliwości, a ewentualnymi nieuczciwymi praktykami zajmą się inspektorzy pracy – zapowiada szefowa resortu rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg.

Na sprawę wyliczania wynagrodzeń uwagę w swoich działaniach kontrolnych zwracać ma m.in. PIP, do której głównych zadań należy nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy. W praktyce inspektorzy mogą przeprowadzać postępowania kontrolne, a w przypadku wykrycia naruszeń – nakazywać pracodawcom określone zachowania.

– Kontrole prowadzone w tym zakresie przez inspektorów obejmują sprawdzenie realizacji przez pracodawcę jednego z podstawowych obowiązków wynikających z Kodeksu pracy, jakim jest prawidłowe i terminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy. Prawidłowość wypłaty wynagrodzenia obejmuje przy tym prawidłowe naliczenie wysokości wynagrodzenia, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami, przestrzeganie zasad dotyczących dokonywania potrąceń, właściwą formę i sposób wypłaty – wskazuje główny inspektor pracy, Katarzyna Łażewska-Hrycko.

mp