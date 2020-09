PIP: Zmiany w przepisach o delegowaniu

4 września 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe regulacje prawne nakładają na pracodawców dodatkowe obowiązki, niezależnie od wymagań, które nakładały dotychczasowe regulacje prawne.

Do obowiązków pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP należy: złożenie do Państwowej Inspekcji Pracy Oświadczenia pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP – najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi.

Jeśli zmieniają się jakiekolwiek dane zawarte w oświadczeniu, pracodawca delegujący ma również obowiązek złożyć Zawiadomienie o zmianie oświadczenia pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP – nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany.

Pracodawca delegujący pracownika (niebędącego pracownikiem tymczasowym) na terytorium RP, w okresie do 12 miesięcy delegowania do pracy w Polsce, ma obowiązek zapewnić mu właściwe warunki zatrudnienia, gwarantujące ochronę minimalną, wynikające z przepisów Kodeksu pracy i innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników – w zakresie obejmującym:

normy i wymiar czasu pracy oraz okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego,

wymiar urlopu wypoczynkowego,

wynagrodzenie za pracę (obejmujące wszystkie obowiązkowe składniki wynagrodzenia, w tym dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych),

bezpieczeństwo i higienę pracy,

ochronę pracownic w ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego,

zatrudnianie młodocianych,

wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko,

zasadę równego traktowania oraz zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu,

należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium Polski, do którego pracownik został delegowany, do innego miejsca pracy na lub poza terytorium Polski.

Okres, w którym należy zapewnić pracownikom delegowanym powyższe warunki zatrudnienia, może ulec przedłużeniu maksymalnie do 18 miesięcy delegowania w przypadku złożenia do Państwowej Inspekcji Pracy umotywowanego powiadomienia. Umotywowane powiadomienie powinno zostać złożone do PIP przed upływem 12 miesięcy delegowania.

W razie niezłożenia takiego powiadomienia, z upływem 12 miesięcy delegowania pracodawca, delegujący pracownika na terytorium RP, ma obowiązek zapewnić temu pracownikowi w pełnym zakresie warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników – tak samo jak pracownikowi zatrudnionemu przez polskiego pracodawcę, z wyłączeniem regulacji dotyczących: zasad i trybu zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz stosowania klauzul o zakazie konkurencji, a także pracowniczych programów emerytalnych i pracowniczych planów kapitałowych.

W przypadku złożenia umotywowanego powiadomienia, pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP będzie miał obowiązek zapewnić temu pracownikowi w pełnym zakresie warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników, z wyjątkami wskazanymi powyżej, dopiero z upływem 18 miesięcy delegowania.

Oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium RP, zawiadomienie o zmianie danych objętych oświadczeniem lub umotywowane powiadomienie należy złożyć w języku polskim lub angielskim, w postaci elektronicznej lub papierowej.

Nie ulegają zmianie zasady przekazywania dokumentów do PIP. Nadal formularze przesyłane e-mailem nie będą przyjmowane.

Przepisy regulujące warunki zatrudnienia, które pracodawca delegujący jest zobowiązany zapewnić pracownikowi delegowanemu w okresie: do 12 miesięcy lub – w razie złożenia umotywowanego powiadomienia – do 18 miesięcy delegowania do pracy w Polsce oraz powyżej 12 miesięcy lub – w razie złożenia umotywowanego powiadomienia – powyżej18 miesięcy delegowania do pracy w Polsce, nie dotyczą pracodawcy, będącego agencją pracy tymczasowej lub agencją wynajmującą personel, który kieruje pracownika tymczasowego:

do pracodawcy użytkownika na terytorium Polski,

do pracodawcy użytkownika na terytorium tego samego lub innego państwa członkowskiego, który następnie kieruje tymczasowo tego pracownika do pracy na terytorium Polski (w ramach usług świadczonych na rzecz polskiego podmiotu).

Warunki zatrudnienia gwarantowane pracownikowi tymczasowemu, który jest delegowany na terytorium RP, powinny być od pierwszego dnia delegowania nie mniej korzystne niż warunki zatrudnienia krajowych pracowników tymczasowych:

określone w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz innych przepisach regulujących prawa i obowiązki pracowników,

wynikające z niemających charakteru powszechnie obowiązującego: układów zbiorowych pracy (zakładowych lub ponadzakładowych), innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy (dotyczy to m.in. warunków wynagradzania oraz warunków zakwaterowania, jeżeli są one zapewniane pracownikom znajdującym się z dala od ich normalnego miejsca pracy)

– na takich samych zasadach, na jakich warunki te gwarantowane są krajowym pracownikom tymczasowym.

Pracodawca delegujący pracownika tymczasowego do pracy na terytorium Polski ma obowiązek złożyć do Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium RP, wskazując także dane pracodawcy użytkownika w Polsce oraz – w razie jakiejkolwiek zmiany danych objętych tym oświadczeniem – zawiadomienie o zmianie oświadczenia o delegowaniu pracownika na terytorium RP.

Więcej informacji na temat nowych przepisów o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług można znaleźć na portalu dla przedsiębiorców Biznes.gov.pl, zakładka https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/pracownicy-w-firmie/chce-delegowac-pracownika oraz na stronie internetowej PIP w wersji polskiej oraz angielskiej pod adresem: https://www.pip.gov.pl/pl/informacje-dla-obcokrajowcow/delegowanie-pracownikow-nowe-przepisy

źródło: www.pip.gov.pl