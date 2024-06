PIP chce kontrolować bez upoważnienia

Obecnie ok. 30 proc. działalności inspektora pracy to czynności kontrolne, podczas gdy pozostałe 70 proc. to biurokracja – twierdzi Państwowa Inspekcja Pracy, która liczy na uproszczenie i ujednolicenie procedur kontrolnych. Zmiany w tym obszarze przewiduje przygotowany przez sejmową komisję ds. petycji projekt nowelizacji.

Temat odformalizowania kontroli został poruszony w poniedziałek na posiedzeniu zespołu prawa pracy w ramach Rady Dialogu Społecznego. W trakcie spotkania Marcin Stanecki, główny inspektor pracy, przekonywał partnerów społecznych do poparcia projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców. Projekt został przygotowany przez sejmową komisję ds. petycji.

Jedną z kluczowych propozycji zmian jest likwidacja obowiązku przedstawiania przez inspektora pracy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Szerszy pakiet projektowanych rozwiązań ma służyć uproszczeniu i ujednoliceniu procedur kontroli przedsiębiorców i innych pracodawców, które realizowane są przez różne państwowe instytucje kontrolne.

– 30 proc. działalności inspektora pracy to czynności kontrolne, a 70 proc. to biurokracja. Czas to zmienić. Musimy ograniczyć niepotrzebną biurokrację, by inspektor mógł zajmować się tym, do czego został powołany. Dlatego proszę o poparcie propozycji likwidacji upoważnienia do przeprowadzenia kontroli – wskazał Stanecki.

Jak argumentuje Stanecki, odformalizowanie działań inspektorów pracy powinno być korzystne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

mp