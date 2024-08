Parkowanie pod domem wyklucza pełne odliczenie VAT - fiskus nie ustępuje

Mimo, że przedsiębiorca zamierza prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, to jednak parkowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania, zdaniem Dyrektora KIS, powoduje bezpośrednią dostępność samochodu na potrzeby prywatne i stwarza możliwości użycia go do celów prywatnych. Użycie samochodu do celów osobistych uznaje się za wykorzystywanie do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Planuje dodatkowo rozszerzenie działalności o wynajem samochodu na uroczystości ślubne, w związku z czym chce zawrzeć umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy, będący pojazdem samochodowym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, który będzie wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą. Działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest prowadzona w lokalu, który jest jednocześnie jego miejscem zamieszkania, wydzielił w nim pomieszczenia na potrzeby działalności. Przedsiębiorca posiada wyznaczone miejsce parkingowe w budynku, w którym prowadzi działalność gospodarczą, przeznaczone wyłącznie dla samochodu służbowego. Wyklucza jakikolwiek użytek prywatny samochodu i dołoży wszelkich starań do wyeliminowania możliwości takiego. Samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą, jako źródło dodatkowego przychodu oraz środek transportu w ramach świadczonych usług informatycznych.

Przedsiębiorca zaznaczył, że do ww. samochodu planuje stworzyć odpowiedni regulamin zabraniający użytkowania go do celów prywatnych i precyzujący dopuszczalne sposoby użycia samochodu wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wykluczenie użytku prywatnego będzie dodatkowo potwierdzone ewidencją przebiegu pojazdu, rejestrującą każdy przejazd, cel podróży oraz czas jej rozpoczęcia i zakończenia. Ponadto, posiada drugi samochód niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą, który wykorzystuje do celów prywatnych.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy będzie spełniał warunki upoważniające go do złożenia deklaracji VAT-26 i odliczania od wydatków związanych z eksploatacją samochodu 100% podatku VAT. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem przedsiębiorcy. W wydanej interpretacji stwierdził:

Przepis art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje na istnienie dwóch grup pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

W pierwszej grupie mieszczą się pojazdy, których konstrukcja wskazuje na ich przeznaczenie z reguły do użytku prywatnego, jednakże pojazdy te mogą być także wykorzystywane w działalności gospodarczej (np. samochód osobowy). Z tych też względów - dla celów pełnego odliczania VAT - fakt wykorzystywania ich wyłącznie do działalności gospodarczej musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych.

W konsekwencji, w celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki:

sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania wyklucza ich użycie do celów prywatnych,

wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

W drugiej grupie pojazdów uznawanych za wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej mieszczą się natomiast pojazdy samochodowe, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Jednakże w tej grupie pojazdów nie ma samochodów osobowych.

Zatem możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach, dotyczących wydatków związanych z pojazdami samochodowymi dotyczy tylko tych pojazdów, które przeznaczone są jedynie do wykonywania czynności służbowych, tym samym nie są wykorzystywane, choćby przejściowo, w inny sposób.

Dla celów pełnego odliczania VAT fakt wykorzystywania pojazdów wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów.

Podatnicy użytkujący samochody osobowe w działalności gospodarczej mają więc ograniczone prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na ich zakup, eksploatację i bieżące użytkowanie. W sytuacji, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na pełne odliczenie VAT, jest zobowiązany wykazać, że pojazd jest użytkowany wyłącznie w celach prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze przedstawiony sposób używania przedmiotowego samochodu oraz jakie przedsiębiorca podejmie w związku z tym działania, mające na celu wykluczenie użycia samochodu do celów innych niż działalność gospodarcza - Dyrektor KIS stwierdził, że nie potwierdzają one obiektywnie, że ww. samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej, bez możliwości użycia tego pojazdu do celów prywatnych.

Powodem takiej oceny jest parkowanie samochodu w miejscu zamieszkania. Zdaniem Dyrektora KIS będzie ono stwarzało możliwości użycia pojazdu do celów prywatnych przez przedsiębiorcę lub członków jego rodziny. Użycie tego samochodu w celach prywatnych nie wyklucza stwierdzenie, że przedsiębiorca posiada drugi samochód niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą, który wykorzystuje do celów prywatnych. Procedury wprowadzone przez przedsiębiorcę mogą co prawda zniechęcać do używania samochodu służbowego do celów prywatnych natomiast nie są w stanie w rzeczywiści wyeliminować takiego wykorzystania samochodu dla celów prywatnych z uwagi na jego dostępność w miejscu zamieszkania. Mimo, że przedsiębiorca zamierza prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, to jednak parkowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania, powoduje bezpośrednią dostępność samochodu na potrzeby prywatne i stwarza możliwości użycia go do celów prywatnych. Użycie samochodu do celów osobistych, uznaje się za wykorzystywanie do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Wymienione okoliczności nie wykluczają użytku do celów prywatnych tego samochodu.

Tym samym, przedsiębiorca nie będzie miał prawa do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego dotyczącej wydatków związanych z eksploatacją opisanego we wniosku samochodu, gdyż samochód ten nie spełnia warunków, o których mowa w art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w związku z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto z uwagi, że okoliczności nie potwierdzają, że wykluczony będzie użytek prywatny opisanego samochodu i tym samym nie można uznać, że pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, to przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku złożenia informacji VAT-26.

W konsekwencji, przedsiębiorcy nie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na przedmiotowy pojazd - związanych z finansowaniem, eksploatacją oraz utrzymaniem przedmiotowego samochodu. Zatem będzie miał prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego wykazanego na fakturach od ww. wydatków związanych z opisanym we wniosku pojazdem. Przy czym, prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie przysługiwało pod warunkiem niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy. Ponadto przedsiębiorca nie będzie spełniał warunków uprawniających do złożenia informacji VAT-26.

