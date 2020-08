Pandemia osłabi realizację PPK? Branża postuluje zwiększenie ulg podatkowych

Pandemia koronawirusa może mieć negatywny wpływ na realizację pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Okazuje się, że w pierwszym etapie do PPK przystąpiło łącznie 39 proc. pracowników firm, które zatrudniają po minimum 250 osób. Branża instytucji finansowych postuluje nowe rozwiązania, w tym m.in. zwiększenie ulg podatkowych dla uczestników PPK.

W ramach pierwszego etapu wdrażania PPK do systemu przystąpiło 39 proc. pracowników dużych firm. W przypadku osób do 50. roku życia wskaźnik partycypacji wyniósł ok. 50 proc. Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE) oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) oceniają, że odsetek ten mógłby być wyższy. Problemy rodzi przede wszystkim brak zaufania pracowników do systemu emerytalnego i rynku kapitałowego, a perspektywy pogorszyć może dodatkowo sytuacja gospodarcza wywołana pandemią koronawirusa.

– Liczyliśmy na to, że partycypacja w pierwszym etapie programu PPK będzie trochę wyższa, natomiast istnieje szansa, aby w kolejnych latach wzrosła. Możliwe, że Polacy oczekują również kampanii społecznej w tym zakresie – wskazała w rozmowie z agencją Newseria Biznes prezes IGTE i IZFiA, Małgorzata Rusewicz.

Badania przeprowadzone przez obie izby pokazują, że niemal 67 proc. przedstawicieli instytucji finansowych uważa, że poziom partycypacji mógłby być bardziej satysfakcjonujący. Jak wskazało dwie trzecie badanych, pomóc mogłaby w tym duża kampania informacyjna ze strony rządu. Ponad połowa ankietowanych jest zdania, że to pracodawcy powinni się bardziej zaangażować w promowanie systemu PPK.

Lista postulatów branży obejmuje także zwiększenie ulg podatkowych dla uczestników PPK (53,3 proc. wskazań), dopracowanie legislacji (46,7 proc.) i większe wsparcie rządu dla pracodawców (26,7 proc.).

– Żyjemy w czasach niskich stóp procentowych i w związku z tym korzyści z PPK będą jeszcze bardziej zauważalne. Mam nadzieję, że będzie to na tyle wystarczające i zachęcające, aby nakłonić tych, którzy dotąd się nie zdecydowali, do uczestnictwa w tym programie – przekonuje Rusewicz.

