Pakiet Slim VAT 3 wejdzie w życie prawdopodobnie w kwietniu

Nowy pakiet Slim VAT 3 zacznie obowiązywać najprawdopodobniej dopiero 1 kwietnia 2023 r. Szykowane zmiany mają w założeniu ułatwić i uprościć rozliczanie podatku VAT. Jak wskazują eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, nowe rozwiązania należy ocenić pozytywnie z perspektywy podatników, ale pakiet mógłby obejmować więcej uproszczeń.

Nowy pakiet zmian podatkowych zakłada nowelizację wybranych przepisów ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw.

W ramach nowelizacji dojdzie m.in. do zwiększenia z obecnych 500 zł do 10000 zł kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100 proc. – w sytuacji, gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98 proc.

Jedną z ważniejszych zmian ma być też podniesienie limitu sprzedaży dla tzw. małego podatnika do 2 mln euro, co będzie skutkować zwiększeniem liczby podatników uprawnionych do korzystania z metody kasowej i rozliczeń kwartalnych w VAT.

Poszczególne zmiany obejmą również np. rezygnację z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu, doprecyzowanie definicji bagażu osobistego podróżnego dla potrzeb zwolnienia z VAT importu towarów czy liberalizację warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych.

„Projekt zmian SLIM VAT 3, to krok w dobrym kierunku i należy go oceniać pozytywnie. Poprawi i ułatwi on wielu polskim przedsiębiorcom rozliczenie podatku, zwłaszcza w kontekście skomplikowanego systemu prawa podatkowego w Polsce. Szkoda, że w projekcie nie znajdzie się rozwiązanie wyłączające obowiązek wystawienia faktury do zaliczki w okresie, w którym zrealizowano świadczenie. Ministerstwo Finansów zapowiedziało jednak procedowanie tego przepisu w innym projekcie ustawy” – komentują eksperci Grant Thornton.

mp