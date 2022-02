Pakiet mobilności wchodzi w życie. Zmiany dotyczą m.in. czasu pracy

Od 2 lutego br. obowiązywać zaczęły pierwsze zmiany w ramach tzw. pakietu mobilności, czyli nowych unijnych regulacji dotyczących głównie delegowania, wynagradzania i czasu pracy kierowców. Polskie prawo zostało dostosowane do nowych wymogów na ostatnią chwilę. Jak oceniają eksperci Pracodawców RP, przy tak ważnych zmianach przedsiębiorcy powinni mieć więcej czasu na przygotowanie się.

„Przewoźnicy wykonujący przewozy cross trade oraz kabotaż w krajach Unii Europejskiej są zobowiązani do stosowania zasad płacowych państw, w których operują ich pojazdy. We wszystkich przewozach międzynarodowych nie mogą też być wypłacane kierowcom należności z tytułu podróży służbowej, tj. diety oraz ryczałty za nocleg” – wskazują eksperci Pracodawców RP.

Przepisy dostosowujące m.in. ustawę o transporcie drogowym i ustawę o czasie pracy kierowców zostały przygotowane dopiero w styczniu br. Uwzględniono przy tym też część uwag środowiska biznesowego. Przedsiębiorcy wskazują jednak, że wprowadzenie zmian na ostatnią chwilę oznacza w praktyce brak czasu na dostosowanie się do nich przez polskich przewoźników.

„Można by się cieszyć, że kompromis zwyciężył, a proces implementacji zakończył się przed godziną zero. Niestety straconego czasu nie da się cofnąć. Pakiet mobilności to, rzec można, ustrojowa zmiana wyznaczające nowe miejsce polskich przewoźników wśród europejskich konkurentów. Do takiej zmiany trzeba się starannie przygotowywać. Polscy przedsiębiorcy zostali tej możliwości pozbawieni” – wskazują Pracodawcy RP.

Zmiany wprowadza ustawa z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 209).

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 28 lutego 2022 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

