Ordynacja podatkowa do zmiany. Resort finansów rozważy kompleksową nowelę

W Ministerstwie Finansów najprawdopodobniej rozważone zostaną szersze zmiany w Ordynacji podatkowej – wynika z odpowiedzi, jaką resort skierował do rzecznika praw obywatelskich, który wcześniej wskazywał na potrzebę zmiany części przepisów. Resort pozytywnie odniósł się m.in. do postulatów dotyczących wyeliminowania nieprzedawnialności zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym.

W ostatnim czasie RPO zaapelował do Ministerstwa Finansów o rozważenie szeregu zmian w Ordynacji podatkowej. Chodzi głównie o zawieszanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z powodu wszczęcia postępowania karnego skarbowego, brak możliwości wydania nowej decyzji z uwagi na upływ terminu przedawnienia oraz ograniczony dostęp RPO do akt objętych tajemnicą skarbową.

Jak wynika z pisma skierowanego do RPO, resort przychyla się do postulatów dotyczących eliminacji nieprzedawnialności zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym, a także rozszerzenia zakresu dostępu RPO do akt podatkowych.

„Zasadność tych postulatów nie budzi wątpliwości i zostaną one wzięte pod uwagę przy najbliższej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Ponownie rozważona zostanie kwestia likwidacji przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe” – wskazał w odpowiedzi sekretarz stanu w resorcie finansów, Jarosław Neneman.

Równocześnie w piśmie podkreślono pozytywne podejście do pomysłu prac nad kompleksowymi zmianami w Ordynacji podatkowej. Jak zaznaczył przy tym resort, na razie nie zostanie jednak przedstawiony szczegółowy harmonogram tego rodzaju prac.

mp