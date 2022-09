Oprocentowanie pożyczki gotówkowej – co warto wiedzieć?

Wyższe oprocentowanie pożyczki gotówkowej to większe odsetki do spłaty. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Co więcej, najniższe oprocentowanie nie musi wcale oznaczać najlepszej oferty, bo na całkowity koszt pożyczki wpływają również inne czynniki. Sprawdź jakie i dowiedz się na co zwracać uwagę porównując oferty pożyczek. Oprocentowanie nominalne to nie wszystko, ważniejsze jest porównanie Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania.

Stałe lub zmienne oprocentowanie pożyczek gotówkowych w bankach

Oprocentowanie nominalne wpływa na główny składnik kosztu pożyczki, czyli odsetki, które nalicza bank lub firma pożyczkowa od pożyczonej kwoty. Sposób naliczania odsetek będzie się jednak różnił w zależności od tego, czy oprocentowanie jest stałe, czy zmienne.

Oferty z oprocentowaniem stałym gwarantują, że wysokość spłacanej raty nie zmieni się przez określony czas.. Całkowity koszt pożyczki wyliczany w momencie zaciągania zobowiązania będzie jednak z reguły wyższy niż w przypadku ofert z oprocentowaniem zmiennym.

Większość pożyczek gotówkowych na rynku ma właśnie oprocentowanie zmienne. Oznacza to, że oprocentowanie rośnie lub spada w zależności od tego, jak zmienia się wskaźnik WIBOR, który zależy głównie od wysokości stóp procentowych. Pożyczkodawcy wykorzystują najczęściej WIBOR 3M lub WIBOR 6M, które są aktualizowane odpowiednio co 3 i 6 miesięcy i obowiązują do kolejnej zmiany.

Oprocentowanie pożyczki gotówkowej a całkowity koszt pożyczki

Mogłoby się wydawać, że im niższe oprocentowanie pożyczki gotówkowej, tym oferta jest lepsza dla klienta. Nie zawsze jednak tak będzie. Na całkowity koszt pożyczki, czyli różnicę pomiędzy kwotą pożyczki, a sumę, którą klient zwraca, mogą też bowiem wpływać inne opłaty. Najczęściej są to:

prowizje, w tym zwłaszcza za udzielenie pożyczki, która jest określonym procentem pożyczanej kwoty,

koszty związane z obsługą pożyczki (np. opłaty administracyjne czy przygotowawcze),

dodatkowe koszty (np. ubezpieczenie pożyczki, które może być warunkiem skorzystania z oferty).

Na szczęście pożyczkodawcy mają obowiązek podawać nie tylko całkowity koszt pożyczki, lecz także Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RRSO), czyli wskaźnik, który pozwala najlepiej porównać atrakcyjność różnych ofert.

RRSO ważniejsze niż oprocentowanie nominalne pożyczek gotówkowych w bankach

RRSO pokazuje jaki jest całkowity koszt pożyczki w stosunku do kwoty pożyczki w ujęciu rocznym. Wskaźnik bierze więc pod uwagę nie tylko odsetki, lecz też dodatkowe koszty, które ponosi klient. Im niższe RRSO, tym oferta jest zatem atrakcyjniejsza, jeśli czas spłaty i rodzaj oprocentowania są takie same.

Przykładowo RRSO dla pożyczki gotówkowej dostępnej w PKO Banku Polskim dla osób, które nie brały jeszcze kredytu/pożyczki gotówkowej w tym banku wynosi 9,82%, co jest jedną z najniższych wartości na rynku, a oprocentowanie zmienne to 9,39%, zaś prowizja wynosi 0%. Pożyczyć można od 1500 do nawet 255 550 zł, na okres od 2 miesięcy do 2 lat. Klienci banku otrzymają pożyczkę w 100% online w aplikacji IKO lub serwisie iPKO, a pozostałe osoby mogą podpisać umowę zdalnie do kwoty 6 200 zł.