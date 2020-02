Opłata za przeniesienie pieniędzy z OFE do IKE budzi kontrowersje

Opłata przekształceniowa, dotycząca przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE), powinna być pobierana dopiero przy wypłacie pieniędzy – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Nad projektem zmian w systemie emerytalnym pracuje obecnie Senat.

Do przeniesienia środków z OFE do IKE ma dojść jeszcze w 2020 r., a taki transfer pieniędzy będzie stanowić domyślny wybór. Zainteresowane osoby będą mogły zdecydować się na rozwiązanie alternatywne – przeniesienie oszczędności emerytalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rządowy projekt ustawy ws. likwidacji OFE zakłada, że wraz z przeniesieniem środków pobierana będzie tzw. opłata przekształceniowa.

– Opłata z góry za przeniesienie środków z OFE do IKE zmniejszy kapitał przyszłych emerytów, tymczasem powinien on pracować na rzecz obywateli. Nie wiadomo, jakie podatki będziemy płacić za dwie czy trzy dekady. Większość zainteresowanych wolałaby uiścić podatek dopiero w chwili wypłaty oszczędności – mówi ekspert Konfederacji Lewiatan, Adrian Zwoliński.

Jak ocenia ta zrzeszająca przedsiębiorców organizacja, zmiany dotyczące OFE powinny być też dobrze przemyślane i bardzo dobrze przeprowadzone pod względem technicznym, by nie doszło do zmniejszenia wartości aktywów.

Zdaniem Zwolińskiego, dobrym rozwiązaniem byłoby także umożliwienie – w kontekście umów o dokonywaniu dodatkowych wpłat na IKE – zawierania umów i komunikowania się z klientami drogą elektroniczną.

mp