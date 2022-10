Opłata za przedterminowe zakończenie umowy najmu może być kosztem

Gospodarczo racjonalne decyzje, podejmowane pierwotnie w określonych warunkach, w związku z negatywną zmianą okoliczności (np. wzrostem cen, obniżeniem popytu, wzrostem kosztów, zmianą koniunktury), mogą skutkować koniecznością podejmowania działań zmierzających do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów. Jeżeli dalsze utrzymywanie lokalu generowałoby koszty, których ponoszenie nie doprowadziłoby do osiągnięcia zakładanych przychodów to wynagrodzenie ryczałtowe za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu może być uznane za koszt uzyskania przychodów.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która w 2015 roku zawarła umowę najmu lokalu. Lokal ten wykorzystywany był (od 2016 roku) przez spółkę na jej siedzibę (biuro) oraz miejsce wykonywania pracy przez pracowników. Umowa została zawarta na czas określony, pięciu lat. Z uwagi na to, że w obecnym okresie powierzchnia Lokalu okazała się zbyt duża (aktualnie pracownicy są zatrudnieni w systemie telepracy) i w praktyce znacznie przewyższała zarówno aktualne zapotrzebowanie spółki, jak i planowane zapotrzebowanie na okres najbliższych trzech lat, spółka postanowiła rozwiązać umowę najmu Lokalu.

W 2018 roku spółka podpisała z wynajmującym porozumienie o przedterminowym rozwiązaniu umowy najmu lokalu ze skutkiem na dzień maj 2018 roku. Stosownie do postanowień porozumienia,spółka była zobowiązana została do zapłaty na rzecz wynajmującego jednorazowej opłaty z tytułu przedterminowego zakończenia umowy najmu.

W związku z powyższym spółka zapytała we wniosku, czy może zaliczyć ww. opłatę do kosztów uzyskania przychodów, w miesiącu jej poniesienia, czyli w miesiącu, w którym opłatę zapłaciła na podstawie uzyskanej i wprowadzonej do ksiąg faktury.

Zdaniem spółki:

Koszty poniesione w celu zachowania źródła przychodów to takie koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu występowały w nienaruszonym stanie oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Dlatego też poniesienie przez spółkę opłaty, z uwagi na to, że ma pozytywny wpływ na wielkość osiąganych przez spółkę przychodów, spełnia kryterium zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów. Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę najmu pozwala bowiem obniżyć koszty działalności w przedziale czasowym od dnia rozwiązania umowy do dnia, do którego pierwotnie umowa miała obowiązywać. Zaoszczędzone w ten sposób środki będą mogły zostać przez spółkę przeznaczone na zwiększenie wyników z działalności.

W wyroku z dnia 22 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 1318/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wskazał: "(...) gospodarczo racjonalne decyzje, podejmowane pierwotnie w określonych warunkach, w związku z negatywną zmianą okoliczności (np. wzrostem cen, obniżeniem popytu, wzrostem kosztów, zmianą koniunktury), mogą skutkować koniecznością podejmowania działań zmierzających do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów i ponoszenia w związku z tym wydatków, które można zakwalifikować do kosztów podatkowych w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. (...) dalsze utrzymywanie lokalu generowałoby koszty, których ponoszenie nie doprowadziłoby do osiągnięcia zakładanych przychodów. Z tych powodów (...) wynagrodzenie ryczałtowe za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu może być uznane za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.".

W podobnym tonie orzekł w listopadzie 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 2625/15) wskazując: "(...) podejmując decyzję o rozwiązaniu umowy kierowała się względami ekonomicznymi - wiedząc, że dalsze utrzymywanie lokali generować będzie koszty, których ponoszenie nie doprowadziłoby do osiągnięcia zakładanych przychodów. Dla oceny dopuszczalności kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu kar umownych i odstępnego należy przykładać szczególne znaczenie do rozumienia terminów "zachowanie" i "zabezpieczenie" źródła przychodów (por. wyrok NSA z 11 grudnia 2013 r., II FSK 557/12). Istotne jest, aby kwalifikując dany wydatek jako koszt podatkowy uwzględniać również kwestię logicznego ciągu zdarzeń determinujących określone i konkretne działania podatnika, począwszy od momentu zawarcia umów najmu. Należy zatem oceniać racjonalność określonego działania dla osiągnięcia przychodu, a fakt, że podatnik nie oczekiwał określonego efektu gospodarczego nie dyskwalifikuje poniesionego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu. W procesie działań gospodarczych przedsiębiorca dąży bowiem nie tylko do maksymalizacji przychodów ale i - jak była o tym wyżej mowa - minimalizacji strat".

Nie bez znaczenia pozostaje również uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt II FPS 2/12; a w niej zapis o tym, że "działając w warunkach rynkowych podatnik musi podejmować racjonalne z jego punktu widzenia, oparte na ekonomicznych analizach i kalkulacjach, działania zmierzające do uzyskania możliwie największej efektywności ekonomicznej. Działania te mogą również polegać na dokonywaniu określonych oszczędności, zmniejszeniu kosztów i wydatków, minimalizowaniu strat z określonych segmentów działalności, czy też eliminowaniu nieopłacalnych przedsięwzięć. Gdyby podatnik działań takich nie podejmował, mógłby nie sprostać konkurencji, a prowadzona przez niego działalność mogłaby stać się nierentowna i zacząć przynosić straty. Tym samym zagrożone byłoby źródło przychodów, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej w jej całokształcie. W tym sensie, co do zasady, każde tego rodzaju przedsięwzięcie zmierzające do zapobieżenia powstania takiej sytuacji, powinno być postrzegane jako prowadzące do zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów, a związane z tym koszty, jako koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p".

Za słusznością stanowiska spółki przemawiają również wyroki NSA: z dnia 12 kwietnia 2018 roku (II FSK 871/16) oraz wyrok II FSK 374/16 NSA z dnia 28 lutego 2018 roku.

Podsumowując, wypłata opłaty służy zmniejszeniu obciążeń finansowych z tytułu najmu potrzebnego do działalności spółki. Poniesienie bowiem opłaty przy jednoczesnym zawarciu nowego stosunku najmu biura pozwala wygenerować spółce realne oszczędności, co z kolei pozwala uznać podjętą przez spółkę decyzję o przedterminowym zakończeniu umowy oraz o zawarciu porozumienia (skutkującego wypłatą opłaty) za uzasadnioną ze względów ekonomicznych, a zatem uzasadnioną w kontekście zabezpieczenia źródeł przychodów.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie spółki, zapłacona wynajmującemu opłata stanowi dla niej koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i stosownie do postanowień art. 15 ust. 4e tej ustawy powinna zostać rozpoznana w całości za koszt uzyskania przychodów spółki w maju (w rozliczeniu za maj) 2018 roku.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe.

Spółka wniosła skargę na interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił ją wyrokiem z 8 lipca 2019 r. sygn. akt III SA/Wa 2552/18. Dyrektor KIS wniósł skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale NSA - wyrokiem z 6 lipca 2022 r., sygn. akt II FSK 3063/19, ją oddalił.

Dyrektor KIS ponownie rozpatrzył wniosek spółki o wydanie interpretacji indywidualnej i stwierdził, że stanowisko w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty z tytułu przedterminowego zakończenia umowy najmu w miesiącu jej poniesienia jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna z 6 października 2022 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.279.2018.9.S/JC - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

(Money exchange photo created by freepik - www.freepik.com)

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób prawnych (cit), rozwiązanie umowy, umowa najmu, interpretacja indywidualna