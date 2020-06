Odroczone składki ZUS w kosztach podatkowych

Koszt podatkowy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od należności ze stosunku pracy, w części finansowanej przez płatnika składek powstanie w sposób niewątpliwy dopiero w miesiącu ich uiszczenia (tj. po ich zapłaceniu), co nastąpi po upływie okresu odroczenia ich płatności przez ZUS - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Zapytanie nr 983 do ministra finansów w sprawie skutków podatkowych otrzymanej przez przedsiębiorców pomocy

narzędzia do łagodzenia ekonomicznych skutków trwającego stanu zagrożenia epidemicznego cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Pewną niepewność rodzą jednak możliwe skutki podatkowe korzystania z proponowanych rozwiązań.

Czy otrzymanie przez przedsiębiorcę subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju powoduje powstanie przychodu podatkowego (brak powstania przychodu sugerował prezes PFR)? Czy przychód taki powstaje w zakresie umorzenia obowiązku zwrotu wspomnianej subwencji, czy też warunkowe zaniechanie zwrotu jako nieodpłatne świadczenie uzyskane w ramach rządowego programu jest neutralne w podatku dochodowym? Czy w przypadku odroczenia obowiązku odprowadzenia składek społecznych uzyskanego w ramach rządowej tarczy antykryzysowej wartość wynagrodzenia, z którego płatnik potrącił składki o odroczonym następnie terminie płatności, pozostaje kosztem w pełnej wysokości na niezmienionych zasadach? Tym samym, czy wynagrodzenie objęte potrąceniem jest kosztem w całości obejmującym odroczone składki bez względu na fakt, że ich zapłata nastąpi w późniejszym terminie?

Poseł Grzegorz Gaża

Pszczyna, dnia 15 maja 2020 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 983 w sprawie skutków podatkowych otrzymanej przez przedsiębiorców pomocy

w odpowiedzi na zapytanie nr 983 wniesione w dniu 27 maja 2020 r. przez Pana posła Grzegorza Gażę „w sprawie skutków podatkowych otrzymanej przez przedsiębiorców pomocy”, przekazuję uprzejmie następujące wyjaśnienia.

Zagadnienie poruszone przez Pana posła w treści wystąpienia dotyczy wątpliwości powstałych na gruncie korzystania z formy wsparcia finansowego1 dedykowanej przedsiębiorcom w ramach rządowego programu „Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (Tarcza Finansowa PFR).

Tytułem wstępu uprzejmie zauważam, że wsparcie otrzymywane w ramach Tarczy Finansowej PFR stanowi podlegającą zwrotowi subwencję finansową, która w określonych przypadkach może zostać umorzona, w części nieprzekraczającej 75%.

Dla celów podatku dochodowego - w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych2, zwanej dalej „ustawą o CIT” i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych3, zwanej dalej „ustawą o PIT” - pomoc finansowa z PFR jest traktowana jak pożyczka.

W zakresie prawnopodatkowej kwalifikacji takiej pożyczki i jej częściowego umorzenia, na gruncie przepisów ww. ustaw o podatkach dochodowych, Ministerstwo Finansów w dniu 18 maja 2020 r. wydało komunikat4 pn.: „Wsparcie finansowe dla firm w ramach Tarczy Finansowej”.

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na postawione przez Pana posła pytania, w oparciu o treść przedmiotowego komunikatu, opracowanego zgodnie z brzmieniem odpowiednich przepisów ustawy o CIT i ustawy o PIT.

Pytanie 1

„Czy otrzymanie przez przedsiębiorcę subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju powoduje powstanie przychodu podatkowego (brak powstania przychodu sugerował prezes PFR)?

Na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodowych, wypłata środków z PFR (pożyczki) pozostaje dla stron umowy neutralna podatkowo.

Kwota otrzymanej pożyczki (na moment uzyskania finansowania w ramach Tarczy Finansowej PFR) nie stanowi bowiem przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym (art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT/art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT). Odpowiednio, wydatki na jej spłatę (w przypadku zwrotu pożyczki) nie podlegają zaliczeniu przez przedsiębiorcę do kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy o CIT/art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT).

Dodatkowo należy zauważyć, że koszty sfinansowane z takiej pożyczki zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT/art. 22 ust. 1 ustawy o PIT). Wydatki z niej pokryte (de facto ze środków przekazanych przez PFR) stanowią zatem koszty podatkowe, pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z ustaw o podatkach dochodowych, do takiej ich kwalifikacji. Zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także ewentualne umorzenie wspomnianej pożyczki.

Pytanie 2

„Czy przychód taki powstaje w zakresie umorzenia obowiązku zwrotu wspomnianej subwencji, czy też warunkowe zaniechanie zwrotu jako nieodpłatne świadczenie uzyskane w ramach rządowego programu jest neutralne w podatku dochodowym?”

W świetle obowiązujących przepisów ustaw o podatkach dochodowych, do przychodów zalicza się wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek, z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o CIT/art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT). Umorzenie kwoty pożyczki stanowi bowiem dla przedsiębiorcy przysporzenie, z którym to zdarzeniem zasady prawa podatkowego wiążą powstanie zobowiązania podatkowego z tytułu uzyskanego przychodu.

Jednocześnie uprzejmie zauważam, iż jak wskazano w treści komunikatu, Ministerstwo Finansów analizuje, we współpracy z PFR, możliwość częściowego zwolnienia w 2021 r. dokonanych umorzeń z podatku dochodowego.

Pytanie 3

„Czy w przypadku odroczenia obowiązku odprowadzenia składek społecznych uzyskanego w ramach rządowej tarczy antykryzysowej wartość wynagrodzenia, z którego płatnik potrącił składki o odroczonym następnie terminie płatności, pozostaje kosztem w pełnej wysokości na niezmienionych zasadach? Tym samym czy wynagrodzenie objęte potrąceniem jest kosztem w całości obejmującym odroczone składki bez względu na fakt, że ich zapłata nastąpi w późniejszym terminie?”

Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne następuje w trybie art. 29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych5.

Na podstawie art. 15zb ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych6, nie nalicza się opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności dotyczącego należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Podkreślenia wymaga, że przepisy wprowadzone w ramach tzw. tarczy antykryzysowej nie zmodyfikowały zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów należności z tytułu wynagrodzenia pracownika jak i składek na ubezpieczenia społeczne od tych należności.

Stosownie do treści art. 15 ust. 4g ustawy o CIT/art. 22 ust. 6ba ustawy o PIT, należności z tytuły wynagrodzenia ze stosunku pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia tym terminom, wynagrodzenie staje się kosztem w dacie wypłaty lub postawienia do dyspozycji.

Według tych zasad zaliczane do kosztów podatkowych są również składki na ubezpieczenia społeczne od należności ze stosunku pracy w części finansowanej przez pracownika. Ponieważ ustawa o PIT oraz ustawa o CIT nie określa odrębnie daty ujmowania w kosztach podatkowych takich składek, stanowią one koszty uzyskania przychodów w tej samej dacie, w której do kosztów podatkowych zaliczane jest wynagrodzenie ze stosunku pracy. Przy czym, okoliczność, że pracodawca zapłaci pobrane składki w odroczonym terminie, nie zmienia daty ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

Stosownie natomiast do brzmienia art. 15 ust. 4h ustawy o CIT/art. 22 ust. 6bb ustawy o PIT, składki na ubezpieczenia społeczne od należności ze stosunku pracy w części finansowanej przez płatnika składek, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem, że składki zostaną zapłacone:

z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów; z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom, składki stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich opłacenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wobec powyższego, koszt podatkowy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od należności ze stosunku pracy, w części finansowanej przez płatnika składek powstanie w sposób niewątpliwy dopiero w miesiącu ich uiszczenia (tj. po ich zapłaceniu), co nastąpi po upływie okresu odroczenia ich płatności przez ZUS.

Końcowo, uprzejmie zauważam, że ocena ewentualnych skutków podatkowych powinna być dokonywana w oparciu o konkretne okoliczności danej indywidualnej sprawy, przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku w podatku dochodowym.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Jan Sarnowski

Warszawa, 12 czerwca 2020 r.

1 którego celem jest złagodzenie negatywnych skutków gospodarczych pandemii wirusa SARS-CoV-2

