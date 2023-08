Odmrożone odpisy na ZFŚS

Z końcem września br. minie termin na przekazanie drugiej raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Co ważne, w lipcu doszło do odmrożenia odpisów na ZFŚS według podstawy z roku 2021. W efekcie pracodawcy powinni przekazać ratę w podwyższonej wysokości. Podstawowy odpis wzrósł do 1914,34 zł.

Obowiązek stworzenia ZFŚS dotyczy podmiotów, które od początku 2023 r. zatrudniają co najmniej 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) albo od 20 do 49 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), jeśli o utworzenie funduszu zawnioskowała zakładowa organizacja związkowa. Obowiązek ten dotyczy również jednostek sektora budżetowego i samorządowego, przy czym w ich przypadku znaczenia nie ma liczba zatrudnionych.

Zobowiązani pracodawcy muszą przekazać w 2023 r. środki w dwóch ratach we wskazanych terminach. Pierwsza płatność miała zostać dokonana do końca maja br.

Do tej pory wysokość odpisów ustalana była w oparciu o kwotę przeciętnej płacy z II półrocza 2019 r. Teraz zmianie uległa jednak kwota bazowa, która służy do obliczania wysokości odpisów na ZFŚS. W konsekwencji odpisy zostały zmienione z początkiem lipca, co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na wysokość drugiej raty odpisów, które we wrześniu przedsiębiorcy powinni przekazać na rachunek ZFŚS.

Zgodnie z nowymi regulacjami, od lipca podstawowy odpis na ZFŚS został podwyższony z dotychczasowych 1662,97 zł do 1914,34 zł. Co istotne, w 2024 r. wskaźnik ma być liczony już od podstawy z 2022 r.

