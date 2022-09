Odliczenie VAT z faktury zaliczkowej za wynajem

Spółka zawarła z wynajmującym umowę najmu na czas określony 60 miesięcy. W umowie najmu ustalono płatność czynszu najmu z góry za 60 miesięcy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez wynajmującego. Wynajmujący wystawił i doręczył najemcy fakturę zaliczkową. Czy spółce przysługuje prawo odliczenia podatku od towarów i usług z otrzymanej od wynajmującego faktury zaliczkowej za wynajem?

Spółka zawarła z wynajmującym umowę najmu w dniu 2 listopada 2020 r. na czas określony 60 miesięcy, tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r., w której zawarto między innymi warunki wynajmu:

precyzyjnie określono przedmiot, zakres i czas świadczenia usługi najmu,

miesięczny czynsz w kwocie zł 3800 netto plus podatek od towarów i usług,

czynsz najmu płatny przez najemcę z góry za 60 miesięcy.

Wynajmujący wystawił i doręczył najemcy 23 grudnia 2020 r. fakturę zaliczkową na kwotę netto 228 000 zł plus VAT 52 440 zł, razem brutto 280 440 zł. Spółka w dniu 23 grudnia 2020 r. dokonała przelewu kwoty brutto 280 444 zł na konto wynajmującego.

Odpowiedź:

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;

Na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 1a, 1b, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20, art. 21 ust. 1 i art. 138f.

Na podstawie art. 19a ust. 2 ustawy, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

Przepis art. 19a ust. 3 ustawy stanowi, że usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

Zauważyć jednak należy, że w art. 19a ust. 5 cyt. ustawy o VAT, ustawodawca w sposób szczególny uregulował powstanie obowiązku podatkowego dla niektórych usług.

Stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu:

dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług: telekomunikacyjnych,

wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy,

najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

stałej obsługi prawnej i biurowej,

dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego - z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Stosownie do art. 19a ust. 7 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.

Na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z wyjątkiem:

dostaw towarów, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje w sposób, o którym mowa w ust. 1b;

dostaw towarów i świadczenia usług, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje w sposób, o którym mowa w ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Art. 106i ust. 1 ustawy stanowi, że fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-9.

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy (art. 106i ust. 2 ustawy o VAT).

W świetle art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi; otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy (art. 106i ust. 8 ustawy o VAT).

Zatem należy stwierdzić, że wprawdzie kwota z faktury zaliczkowej została wpłacona przed wykonaniem usługi i określona jest przez wynajmującego mianem zaliczki czynszu najmu za 60 miesięcy, jednakże z umowy najmu zawartej wynika, że płatność czynszu najmu ustalono z góry za 60 miesięcy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez wynajmującego. Fakturę zaliczkową wynajmujący wystawił 23 grudnia 2020 r. Zatem dzień 6 stycznia 2021 r. należy uznać za terminu płatności czynszu z tytułu umowy najmu.

Jak wyżej wskazano fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 (art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT).

Zatem skoro strony ustaliły termin płatności czynszu z tytułu świadczonej usługi najmu - 14 dni od daty wystawienia faktury przez wynajmującego, czyli 6 stycznia 2021 r., to wynajmujący powinien wystawić nie później niż do dnia 6 stycznia 2021 r. fakturę dla żądanej w tym terminie od najemcy kwoty z tytułu umowy najmu, w myśl art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT.

Tak więc w sytuacji, w której strony ustalą, że płatność za najem będzie wymagana po wystawieniu faktury, tak jak to ma miejsce w tej sprawie po upływie 14 dni od jej wystawienia, to uznać należy, że termin płatności upływa dopiero po wystawieniu tej faktury, a w konsekwencji, obowiązek podatkowy powstanie w momencie wystawienia faktury.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że skoro spółka w miesiącu grudniu 2020 r. otrzymała fakturę z tytułu czynszu najmu za 60 miesięcy, powstał z tego tytułu obowiązek podatkowy u wynajmującego, nabyte usługi będą wykorzystywane w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych, to spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z „faktury zaliczkowej” w deklaracji VAT za miesiąc grudzień 2020 r.

Interpretacja indywidualna z 16 listopada 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.773.2021.2.KO - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

