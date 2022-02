Odliczenie składki zdrowotnej za 2022 r. w PIT za 2021 r.

Czy płatnik może opłacić składkę zdrowotną (karta podatkowa) za 2022 rok żeby dokonać odliczenia? Tak. Płatnik mógł opłacić w grudniu 2021 r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne za cały 2022 r. aby odliczyć ją od podatku. Jeśli płatnik podlega ubezpieczeniom społecznym a nie tylko samemu zdrowotnemu musiał opłacić składki na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, za które ma obowiązek opłacania składek.

Tak można przeczytać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto, na pytanie dot. składki zdrowotnej za grudzień 2021 r. opłaconej w grudniu br.:

Opłacenie składki przedwcześnie ma dotyczyć wszystkich składek, w tym składek na ubezpieczenie społeczne, a nie tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jak rozumiem tylko pod warunkiem opłacenia wszystkich składek możliwe jest odliczenie?

ZUS odpowiedział:

Przepisy ustawy o sus [1] zobowiązują płatników składek do złożenia kompletu dokumentów rozliczeniowych oraz opłacenia należnych składek w określonych terminach, przez wskazane grupy płatników składek. Są to terminy maksymalne, których dotrzymanie gwarantuje brak odsetek za zwłokę. Przepisy nie zabraniają opłacenia składek z wyprzedzeniem, np. za grudzień 2021 r. w grudniu 2021 r. Muszą zostać jednak uregulowane wszystkie należne składki, do który opłacania jest zobowiązany płatnik składek, tj. na wszystkie ubezpieczenia i fundusze a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne, jedną wpłatą na nadany płatnikowi indywidualny numer rachunku składkowego NRS. Dokumenty rozliczeniowe mogą zostać złożone po opłaceniu składek, jednak nie później niż w ustawowym terminie, tj. w przypadku dokumentów za grudzień 2021 r. najpóźniej do 5., 10. lub 15. stycznia 2022 r.

Rozliczenie wpłaty na składki za grudzień 2021 r., nastąpi na podstawie złożonych przez płatnika dokumentów rozliczeniowych, jednak pod warunkiem, że nie występowały nieopłacone należności za okresy wcześniejsze. W takim przypadku w pierwszej kolejności z wpłaty zostaną rozliczone wcześniejsze należności, a różnica w składkach za grudzień będzie musiała zostać dopłacona.

Zasady odliczenia składki zdrowotnej od podatku należy skonsultować z organem podatkowym.

[1] Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.).

źródło: www.zus.pl