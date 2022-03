Odliczenie składki na ubezpieczenia zdrowotne. Co się zmieni?

Przedsiębiorcy nierozliczający podatku według skali podatkowej otrzymają możliwość odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych – wynika z projektu nowelizacji zakładającego zmiany w tzw. Polskim Ładzie. Odliczenia będą w praktyce dostępne dla liniowców, ryczałtowców i podatników korzystających z karty podatkowej. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca br.

„Zgodnie z założeniami systemu obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. prawo do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne zostało zlikwidowane 1 stycznia 2022 r. (w odniesieniu do dochodów uzyskanych od tego dnia). Brak tego odliczenia dla części podatników został równoważony podwyższeniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz progu dochodów w skali podatkowej do 120 tys. zł, a także nowym odliczeniem od dochodu, tzw. ulgą dla klasy średniej” – wskazuje resort finansów.

Zgodnie z nowym projektem, ulga dla klasy średniej zostanie zlikwidowana, a najniższa stawka PIT będzie obniżona z 17 proc. do 12 proc. Równocześnie Ministerstwo Finansów przygotowało nowe preferencje dotyczące odliczania składki zdrowotnej.

Nowe regulacje będą dotyczyć składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku liniowego, ryczałtu i karty podatkowej. W poszczególnych przypadkach możliwe stanie się zmniejszanie podstawy opodatkowania o zapłacone składki do określonego limitu. Limity wyniosą: liniowcy – 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu); ryczałtowcy – 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu); podatnicy na karcie podatkowej – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

„Zmiana ta powinna przynieść efekt w postaci zwiększenia liczby podatników, dla których rozwiązania systemu obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. będą korzystne lub neutralne” – wskazują projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 24 marca 2022 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

