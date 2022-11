Od 2023 r. każdy płatnik składek będzie musiał posiadać konto na PUE ZUS

Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek będzie zobowiązany do posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – przypomina ZUS. Obecnie taki obowiązek nie dotyczy właścicieli małych firm, zatrudniających do 5 pracowników, oraz osób płacących składki tylko za siebie.

Dotychczas obowiązek posiadania konta na PUE ZUS obejmował płatników rozliczających składki za ponad 5 osób. Od 2023 r. wymóg stanie się powszechny i obejmie w praktyce również małe firmy (zatrudniające do 5 osób) oraz płatników rozliczających składki tylko za siebie.

„Do 30 grudnia 2022 r. wszyscy płatnicy składek (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) powinni mieć konto na PUE ZUS. Płatnicy składek mają czas do 30 grudnia 2022 r., aby założyć takie konto osobiście lub upoważnić kogoś do dostępu do roli płatnika na PUE ZUS” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez ZUS.

Co ważne, jeśli dany płatnik nie założył profilu samodzielnie, ale upoważnił do roli płatnika inną osobę (np. księgowego czy pracownika biura rachunkowego), to w praktyce ZUS uznaje, że płatnik ten ma już swoje konto na PUE ZUS.

„PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego założenia konta nie warto odkładać na ostatnią chwilę. Aby zachęcić płatników składek do zrobienia tego już teraz, ZUS prowadzi kampanię informacyjną, której celem jest pomoc w założeniu profilu do końca roku jak największej liczbie osób. Płatnicy składek mogą spodziewać się kontaktu telefonicznego, mailowego lub listownego ze strony ZUS. Wsparcie jest udzielane klientom również bezpośrednio we wszystkich placówkach ZUS, w trakcie e-wizyty w ZUS oraz na infolinii” – informuje ZUS.

mp