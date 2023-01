Od 17 stycznia stawki kilometrówki w górę

2 stycznia br. w Dzienniku Ustaw opublikowano długo oczekiwane rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, które zmienia wysokość stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. Zmiana wchodzi w życie 17 stycznia 2023 r.

Zmiana przewiduje, że od 17 stycznia 2023 r. maksymalna wysokość powyższych stawek będzie wynosić:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,15 zł;

2) dla motocykla - 0,69 zł;

3) dla motoroweru - 0,42 zł.

W przypadku gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed dniem 17 stycznia 2023 r., do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych będą miały zastosowanie już nowe stawki kilometrówki.

Porównanie stawek kilometrówki

Obecnie Od 17 stycznia 2023 r. Wzrost Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż: 1) dla samochodu osobowego: a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 0,5214 zł 0,89 zł +70,7% b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 0,8358 zł 1,15 zł +37,6% 2) dla motocykla 0,2302 zł 0,69 zł +199,7% 3) dla motoroweru 0,1382 zł 0,42 zł +203,9%

Zwrot kosztów za używanie pojazdu do celów służbowych

Zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w rozporządzeniu.

Ważne. Zwrot kosztów używania przez pracownika pojazdu do celów służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy pracownika, określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, tj. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167, z późn. zm.)

Obecnie koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

Stawki ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.

Ostatnia zmiana wysokości ww. stawek została dokonana rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. poz. 1462), które weszło w życie 14 listopada 2007 r.

Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustala pracodawca, przy czym limit ten ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć:

1) 300 km - do 100 tys. mieszkańców,

2) 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,

3) 700 km - ponad 500 tys. mieszkańców.

Należy zaznaczyć, że limit dla pojazdów do celów służbowych:

w służbie leśnej oraz w służbie parków narodowych może zostać podwyższony, przy czym nie może on przekroczyć 1500 km,

może zostać podwyższony, przy czym nie może on przekroczyć 1500 km, w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej, może zostać podwyższony, przy czym nie może on przekroczyć 3000 km.

Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.

Oświadczenie pracownika powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Podstawa prawna:

Ewa Iwan

Delegacje

- aktualizacja programu -

Informujemy, że od 17 stycznia 2023 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

Od 17 stycznia 2023 r. maksymalna wysokość powyższych stawek będzie wynosić:

Aby zaktualizować sposób obliczania kilometrówki w programie Delegacje podatki.biz należy w menu głównym, programu wybrać opcję „Kilometrówka”:

Otwarte zostanie okno wyświetlające obowiązujące do 16 stycznia 2023 r. stawki.

Zmieniamy wysokość stawek i zachowujemy te wartości przyciskiem „Zapisz”:

Od tego momentu każda delegacja zostanie obliczona według nowych stawek kilometrówki.