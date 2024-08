Obsługa prawna przedsiębiorstwa IT – czy jest konieczna

Sukces w branży IT może być spektakularny, ale niesie za sobą także szereg wyzwań i obowiązków. Właśnie dlatego tak ważna jest działalność zgodna z przepisami prawa, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych w sieci. Jak prawnie zabezpieczyć swoją działalność IT i czy zewnętrzna obsługa prawna to dobry pomysł?

Dlaczego obsługa prawna IT jest ważna?

Stała współpraca firmy z sektora IT z prawnikiem czy wręcz całą kancelarią prawną to dziś niemal norma. Mniejsze, często jednoosobowe działalności zwykle sporadycznie korzystają z konsultacji z radcą prawnym. Jednak duże spółki często nie są w stanie sprawnie funkcjonować bez stałego doradcy.

Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa informatyczne, kancelaria IT może okazać się pomocna nie tylko przy obsłudze kontrahentów, ale także wewnętrznego środowiska firmy. Przykładem jest choćby zarządzanie obszarem HR, systemem pracy i czasem pracowników. Każdy z tych obszarów może funkcjonować na podstawie innych przepisów prawa. Obsługa prawna IT to sposób na usprawnienie podstawowych i bardziej zaawansowanych procedur w firmie, aby mogła się skupiać na rozwoju i pozyskiwaniu kolejnych klientów.

Jak możesz skorzystać na współpracy z kancelarią IT?

Profesjonalna obsługa prawna jest konieczna m.in. w przypadku:

przygotowywania umów,

pracy z prawem autorskim,

pracy z wykorzystaniem danych osobowych,

wdrożenia środowiska chmurowego,

regulacji zasad pracy z kontrahentami,

analizy ryzyka wynikającego z umów i kontraktów.

To zaledwie kilka obszarów, w których zewnętrzny prawnik IT może okazać się pomocny.

Prawnik IT a obsługa umów

Od dobrze przygotowanej umowy może zależeć sukces projektu, a nawet wizerunku całej organizacji. Branża IT zmienia się na tyle dynamicznie, że zewnętrzne umowy i kontrakty o współpracy wydają się nieuniknione. Każde z takich porozumień należy odpowiednio zabezpieczyć, zwłaszcza jeśli wykonawca korzysta z wewnętrznych zasobów firmy. Zapisy o zakazie konkurencji czy o poufności to dziś must have w tym modelu współpracy.

Doświadczony zespół prawników IT Legal Geek może także pomóc np. w opracowaniu ograniczeń dostępu freelancera do materiałów firmowych – nie tylko kwestie techniczne mają tutaj znaczenie. Nie zawsze przedsiębiorstwo jest w stanie samodzielnie i na bieżąco kontrolować dostęp do zasobów. Odpowiednie rozwiązania prawne pomagają wówczas zapobiec nadużyciom, a nawet incydentom przestępczym.

Praca z umowami licencyjnymi i prawem autorskim

Umowy licencyjne i prawo autorskie to obszar wyjątkowo wrażliwy w branży IT. Oryginalne pomysły i rozwiązania dużo kosztują, a ich bezprawne wykorzystanie może nieść poważne konsekwencje. Bez przemyślanych zapisów w umowach licencyjnych zasoby cyfrowe mogą być powielane w sposób niekontrolowany, a to z kolei może przynosić straty przedsiębiorstwu.

Prawna ochrona takich „produktów” w sieci ma znaczenie, tym bardziej że przekazywanie, powielanie i udostępnianie treści nie ma dziś w zasadzie żadnych granic. Właśnie dlatego warto wytyczyć te prawne.

Twoja firma rozwija się dynamicznie, a Ty nie chcesz stracić nad tym kontroli? O bieżące wsparcie, ale także wyjście z sytuacji kryzysowych może zadbać doświadczona kancelaria IT.