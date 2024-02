Obowiązkowy KSeF potwierdzony. Wkrótce rozpoczną się konsultacje

Obowiązek e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie na pewno wdrożony – potwierdziło oficjalnie Ministerstwo Finansów. Już 9 lutego resort zamierza ogłosić harmonogram konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności w KSeF. Nowa data wdrożenia reformy zostanie natomiast podana na przełomie kwietnia i maja br. Ministerstwo zapowiedziało również akcję praktycznych szkoleń, które będą prowadzone przez urzędy skarbowe.

– Już 9 lutego ogłosimy szczegółowy plan konsultacji na temat wdrażania w Polsce Krajowego Systemu e-Faktur. Spotkania będą odbywały się w formule hybrydowej, żeby umożliwić łatwe uczestnictwo wszystkim zainteresowanym – zapowiada szef resortu finansów, Andrzej Domański.

Nowy termin wdrożenia reformy KSeF ma zostać ogłoszony na przełomie kwietnia i maja br. Co istotne, przy ewentualnych zmianach dotyczących KSeF resort ma brać pod uwagę również kwestię potencjalnych kosztów dla przedsiębiorców oraz to, że część firm już zainwestowała w przygotowanie się do obowiązku e-fakturowania.

Plany resortu obejmują również zorganizowanie w każdym z 400 urzędów skarbowych w Polsce praktycznych szkoleń, podczas których przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się z szykowanymi zmianami. Taki zamiar jest pozytywnie oceniany m.in. przez środowisko doradców podatkowych.

– Resort finansów weźmie na siebie realizację dużej ogólnopolskiej kampanii informacyjnej skierowanej do małych firm. Do tej pory mieliśmy bowiem sytuację, że duże firmy przygotowywały się na wejście KSeF, a małe przedsiębiorstwa często nawet nie wiedziały o istnieniu takiego systemu – i ciężar ich edukacji w tym zakresie spadał na doradców podatkowych – komentuje Iwona Biernat-Baran z Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

mp