Obowiązkowy KSeF. Kary pieniężne będą stosowane od 2025 r.

W połowie 2024 r. w życie wejdzie obowiązek e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Z pewnym opóźnieniem, bo od 1 stycznia 2025 r., zaczną obowiązywać przepisy przewidujące kary pieniężne dla podatników za niewywiązanie się z niektórych nowych obowiązków. Eksperci wskazują, że kary będą dotyczyć także podatników będących osobami fizycznymi.

Zgodnie z szykowanymi regulacjami, nowy system kar finansowych dla podatników ma objąć również podatników będących osobami fizycznymi. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) wskazuje, że jest to ważna modyfikacja w podejściu do kar w zakresie podatku VAT, która będzie skutkować rozszerzeniem kręgu zagrożonych sankcjami podatników. Obecnie inne kary pieniężne, w tym np. za błędy w przesłanej ewidencji, można nakładać jedynie na podatników niebędących osobami fizycznymi.

– Kara pieniężna będzie groziła przede wszystkim podatnikowi, który wbrew obowiązkowi, nie wystawi faktury ustrukturyzowanej. Nie chodzi przy tym o całkowity brak faktury, ale o przypadki wystawienia faktury innego rodzaju (np. wystawienie faktury konsumenckiej na skutek błędu w identyfikacji statusu nabywcy lub wystawienie faktury w innej formie elektronicznej). Należy też pamiętać, że wystawienie faktury ustrukturyzowanej jest rozumiane jako przesłanie jej do KSeF, czyli podatnik, który w swoim programie wygeneruje fakturę w odpowiednim formacie, ale nie prześle jej do systemu, w istocie… nie wystawi faktury - wskazuje doradca podatkowy i sekretarz ZG SKwP, Leszek Lewandowicz.

Kary pieniężne będą dotyczyć także przypadków awarii albo problemów przewidzianych w nowych regulacjach, jeśli podatnik nie prześle w wymaganym terminie do KSeF faktury wystawionej offline. Sankcje mogą też objąć podatników zwolnionych z podatku VAT – kara wyniesie do 100 proc. wysokości kwoty podatku wykazanego na fakturze wystawionej poza KSeF. Przy fakturze bez wykazanego podatku będzie to z kolei do 18,7 proc. wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na fakturze wystawionej poza systemem.

– W przypadku uchybień, za które przewidziano możliwość wymierzenia kary pieniężnej, osoba, która nie dopełni tych obowiązków, nie będzie podlegać odpowiedzialności karnej skarbowej. Wskazane wyłączenie będzie stosowane już od 1 lipca 2024 r. i powinno objąć także pracowników podatnika oraz inne osoby działające na zlecenie podatnika w zakresie wystawiania faktur. W rezultacie za błędy zagrożone karą pieniężną, ani podatnik, ani osoby działające na jego rzecz i w jego imieniu, nie poniosą odpowiedzialności karnej skarbowej. Z drugiej strony, kara pieniężna obejmie każdego podatnika, także będącego osobą fizyczną – tłumaczy Lewandowicz.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 17 maja 2023 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 lipca 2024 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp