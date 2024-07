Obowiązek stosowania e-doręczeń zostanie kolejny raz opóźniony

Termin wprowadzenia obowiązku stosowania e-doręczeń będzie przesunięty na 1 stycznia 2025 r. – zapowiedziało Ministerstwo Cyfryzacji. To już kolejne opóźnienie we wdrażaniu nowego systemu. Jak zapewnia resort, zmiana terminu umożliwi przeprowadzenie nowelizacji ustawy o doręczeniach oraz innych ustaw i wprowadzenie okresu przejściowego.

E-doręczenia stanowić mają odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. W założeniu jest to usługa zaufania uregulowana w rozporządzeniu UE eIDAS oraz ustawie o doręczeniach elektronicznych. Co ważne, e-doręczenie jest równoważne pod względem prawnym tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru.

Obecnie obowiązującym terminem wprowadzenia obowiązku stosowania przez część podmiotów publicznych e-doręczeń jest 1 październik 2024 r. Zgodnie z zapowiedziami resortu cyfryzacji, termin zostanie przesunięty na 1 stycznia 2025 r.

„Wdrożenie e-doręczeń, jako nowego sposobu prowadzenia korespondencji, jest dużym przedsięwzięciem technicznym, ale przede wszystkim organizacyjnym, szczególnie dla podmiotów publicznych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wniosek o założenie adresu do doręczeń elektronicznych złożyło jedynie 30 proc. obowiązanych podmiotów publicznych. Oznacza to brak wystarczającej gotowości po stronie części podmiotów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego” – wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Z początkiem 2025 r. wprowadzony zostanie w praktyce obowiązek uzyskania przez podmioty wskazane w ustawie o doręczeniach elektronicznych adresu do doręczeń elektronicznych. Jednocześnie jednak do końca przyszłego roku obowiązywać ma jeszcze okres przejściowy.

„Skuteczne wprowadzenie e-doręczeń w podmiotach publicznych wymaga wprowadzenia okresu przejściowego — do 31 grudnia 2025 r., w którym będą one mogły stopniowo dostosowywać się do nowego sposobu prowadzenia korespondencji, tj. poznać nowe rozwiązanie, jakim są e-doręczenia, dostosować organizacyjnie oraz wprowadzić systemy elektronicznego obiegu dokumentów (systemy klasy EZD)” – informuje resort cyfryzacji.

