Zdolność kredytowa z pewnością jest Ci znana, choćby ze słyszenia. Jej obliczenie nie jest jednak tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Warto sprawdzić, jak to zrobić, aby rzeczywiście oszacować realną kwotę do otrzymania. Zwłaszcza, że każdy bank weryfikuje ją przed wydaniem decyzji kredytowej.

Czym jest zdolność kredytowa?

Mówiąc w skrócie: zdolność kredytowa to zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu. Jest to więc ocena banku odnośnie do tego, czy będziesz w stanie spłacać kredyt. Odbywa się ona na podstawie weryfikacji Twojej sytuacji finansowej.

Banki badają zdolność kredytową pod względem:

Dochodów;

Zatrudnienia;

Wydatków na utrzymanie;

Historii kredytowej;

Spłacanych aktualnie kredytów;

Wkładu własnego (kredyt hipoteczny).

W najlepszej sytuacji są zatrudnieni na stałe, osiągający regularne dochody na stabilnym poziomie i niewydatkujący na utrzymanie zbyt dużo. Brzmi to dość skomplikowanie. Przybliżymy więc Ci kilka przykładów.

Singiel jest zatrudniony na pełen etat, zarabia 5000 zł i wydaje na życie 3000 zł. Zostaje mu 2000 zł. Powiedzmy, że nie spłaca jeszcze żadnego kredytu i chce wziąć kredyt gotówkowy z ratą 1000 zł. Z powodzeniem z „wolnych” środków opłaci ratę. Para osiąga miesięczny dochód na gospodarstwo w kwocie 8000 zł. Na życie wydają 6000 zł, a więc zostaje im 2000 zł wolnych środków. Chcą wziąć kredyt hipoteczny z ratą 1500 zł. Z jednej strony bank powinien ocenić ich pozytywnie, bo budżet starczy na spłatę. Z drugiej liczy się też wkład własny i ocena ryzyka niespodziewanych wydatków. Ta sytuacja będzie więc badana indywidualnie.

W ten sposób orientacyjnie oblicz swoją zdolność kredytową. Możesz porównać swoje środki z miesięczną ratą, aby oszacować, czy będziesz w stanie co miesiąc płacić jakąś kwotę do banku. Jest to podstawowa i najprostsza metoda oceny zdolności. Istnieją jeszcze kolejne, bardziej szczegółowe.

Jak obliczyć zdolność kredytową?

Wiesz, jak obliczyć zdolność kredytową w podstawowy sposób. Możesz jednak zrobić to też bardziej szczegółowo. Oblicz zdolność kredytową z direct.money.pl.

Kalkulator zdolności kredytowej pomoże Ci w ocenie, na jaka kwotę w banku możesz realnie liczyć.

Podaj w nim takie dane jak:

Dochód netto

Raty spłacanych kredytów

Limity na kartach

Koszty życia

Liczba osób w gospodarstwie domowym.

Jak widzisz, potrzebne jest więcej danych. W ten sposób możesz jednak obliczyć zdolność bardziej miarodajnie.

Narzędzie za Ciebie wyliczy, ile wynosi Twoja zdolność kredytowa, a więc jaką kwotę możesz dostać w ramach kredytu. Oprócz tego otrzymasz też wstępne propozycje ofert i szczegółowe warunki.

Zdolność kredytowa przy kredycie gotówkowym - przykład obliczenia

Jak obliczyć zdolność kredytową, korzystając z kalkulatora? Sprawdźmy to na przykładach.

Przykład 1: Dochód miesięczny netto wynosi 5000 zł, a koszty życia 2000 zł. W gospodarstwie domowym mieszka jedna osoba, która nie spłaca żadnych kredytów. Jej zdolność kredytowa wynosi aż ponad 460 000 zł.

W sytuacji, gdyby kredytobiorca płacił już jakiś kredyt, zdolność kredytowa byłaby niższa. Załóżmy, że przy powyższych dochodach płaci dodatkowo ratę w kwocie 500 zł. Jego zdolność kredytowa wyniesie ok. 310 000 zł. Jak widać, różnica jest spora.

Przykład 2: Para zarabia wspólnie 6000 zł netto i wydaje na życie 4000 zł. Nie spłacają żadnego kredytu. Ich zdolność kredytowa wynosi lekko ponad 310 000 zł.

Jeśli spłacaliby kredyt w kwocie 1000 zł., ich zdolność kredytowa wyniosłaby tylko 155 000 zł.

A gdyby nie spłacali kredytu, a mieli limit na karcie w kwocie 500 zł? Ich zdolność kredytowa wyniosłaby ok. 310 000 zł.

Na powyższych przykładach widać, jak duża jest różnica w zdolności kredytowej przy różnych scenariuszach. Czasem już sam limit na kartach kredytowych bardzo obniża jej poziom. W związku z tym warto zastanowić się nad spłaceniem karty i rezygnacją z tego produktu. W ten sposób możesz poprawić swoją zdolność kredytową bez większych ingerencji.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Rezygnacja z karty kredytowej to jedno. Swoją zdolność kredytową możesz podnieść też na inne sposoby. Przykładowo, starając się o kredyt hipoteczny, wystarczy wniesienie wyższego wkładu własnego.

Jeśli jednak chodzi o kredyt gotówkowy, najprościej:

Wykaż dochód pasywny: nie wszystkie banki biorą to pod uwagę, ale np. dochody z wynajmu mogą już w jakimś stopniu wpłynąć na Twoją zdolność.

Weź kredyt z drugą osobą , która ma stały dochód.

Pozbądź się długów: spłać kredyt lub chociaż nadpłać zobowiązanie.

Nie składaj zbyt wielu wniosków o kredyt: to sygnalizuje, że jesteś w bardzo potrzebującej sytuacji finansowej.

Buduj historię kredytową: niekiedy wystarczy branie drobnych pożyczek, aby zbudować swój BIK.

Popraw dochody: podejmij dodatkową pracę lub postaraj się o podwyżkę.

Nie przerażaj się. Czasem wystarczą niewielkie kroki, aby mocno wpłynąć na swoją zdolność kredytową. Widać to na przedstawionych wcześniej przykładach. Jak pamiętasz, w wielu przypadkach rezygnacja z karty kredytowej dała już nawet o 150 000 zł więcej niż wcześniej. Oblicz zdolność kredytową online i przeanalizuj swoją sytuację. Dzięki temu weźmiesz świadomie kredyt z Direct Money.