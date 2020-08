O ile w 2021 r. wzrosną składki ZUS?

W 2021 r. łączna wysokość miesięcznych składek ZUS na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców może wynieść 1115,15 zł – wynika z szacunków firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Eksperci wskazują, że oznaczałoby to w praktyce podwyżkę o 46,01 zł w skali miesiąca. Więcej płacić będą prawdopodobnie także przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych stawek.

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął wstępne założenia do budżetu państwa na 2021 r. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ma wynieść 5452 zł, co oznaczałoby wzrost o 4,3 proc. rok do roku. Co istotne, kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ma bezpośredni wpływ na składki ZUS dla firm. Przy takim założeniu przedsiębiorcy powinni się spodziewać dosyć wyraźnego wzrostu obciążeń.

„Wysokość składki zdrowotnej (która jest podawana dopiero na początku roku kalendarzowego) na razie nie jest znana (stanowi ona najbardziej kosztowną część oskładkowania przedsiębiorców – w bieżącym roku jej wysokość wynosi 362,34 zł). Jednak wysokość stawek społecznych można ustalić już dziś. Zgodnie z obliczeniami ekspertów kadrowo-płacowych Grant Thornton, łączna wysokość miesięcznych składek ZUS na ubezpieczenia społeczne wyniesie w 2021 roku 1115,15 zł. Oznacza to podwyżkę o 46,01 zł miesięcznie (z kwoty 1069,14 zł), czyli rocznie wyższe obciążenia o 552,12 zł” – wskazuje Grant Thornton.

W przypadku nowych firm, które korzystają z preferencyjnych stawek ZUS, składki są z kolei zależne od kwoty minimalnego wynagrodzenia i obliczane na podstawie 30 proc. jego wartości. Rząd zaproponował wstępnie podniesienie w przyszłym roku płacy minimalnej z obecnych 2600 do 2800 zł brutto miesięcznie.

„Jeśli przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie pozostanie na poziomie zaproponowanym przez rząd, nowi przedsiębiorcy zapłacą na składki społeczne nie 246,80 zł (tyle płacą obecnie, bez składki na Fundusz Pracy), ale 265,78 zł – czyli o 18,98 zł miesięcznie więcej (a w skali roku o 227,76 zł)” – szacują eksperci Grant Thornton.

mp