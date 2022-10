NSA: Mieszkanie od pracodawcy jest przychodem pracownika

Dobrowolne przyjęcie od pracodawcy nieodpłatnego zakwaterowania leży w interesie pracownika, gdyż uzyskuje on w ten sposób wymierną korzyść (przysporzenie majątkowe) w postaci uniknięcia kosztów, które musiałby ponieść, skoro zdecydował się na wynikające z umowy o pracę "mobilne" miejsce pracy poza miejscem jego zamieszkania. Zatem, wydatki ponoszone przez pracodawcę na zapewnienie noclegów dla jego pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy, z wyłączeniem podróży służbowej, będą stanowić dla nich przychód - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej spółka podała, że wykonuje specjalistyczne roboty budowlane na rzecz kontrahentów, na terenie całego kraju. Inwestycje są realizowane w odległości około kilkuset kilometrów od siedziby spółki. Z uwagi na potrzeby spółki jej pracownicy będą oddelegowani do pracy w miejscowościach, które nie są ich miejscem zamieszkania. Nie będą korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: "u.p.d.o.f."). Spółka pokryje koszty zakwaterowania pracowników w całości. Noclegi będą mieć miejsce w hotelach, hostelach, prywatnych kwaterach - w pokojach wieloosobowych. Będzie to zakwaterowanie związane wyłącznie z podróżą służbową. Koszt miesięcznego zakwaterowania indywidualnego pracownika, może przekroczyć kwotę 500 zł zł miesięcznie.

W związku z powyższym spółka zadała pytanie, czy kwota przewyższająca 500 zł miesięcznie, tytułem zakwaterowania indywidualnego pracownika, będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.f., jako inne należności za czas podróży służbowej pracownika i w konsekwencji na spółce jako płatniku - w odniesieniu do wartości świadczenia w postaci zapewnienia noclegu, ponad kwotę pięciuset złotych miesięcznie, nie ciąży obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem spółki, cała kwota wydatkowana tytułem zakwaterowania indywidualnego pracownika, niezależnie od jej wysokości, będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a u.p.d.o.f. W następstwie tego na spółce jako płatniku - w odniesieniu do wartości świadczenia w postaci zapewnienia noclegu, ponad kwotę pięciuset złotych miesięcznie, nie będzie ciążył obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. Zakwaterowanie pracowników będzie wynikać wyłącznie z potrzeb pracodawcy, przy czym zatrudnieni nie odniosą żadnej korzyści majątkowej z powyższego zdarzenia. Nie nastąpi zatem przysporzenie majątkowe na rzecz pracowników.

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką. Zdaniem organu, gdy pracodawca zapewnia pracownikom nieodpłatne świadczenie w postaci zapewnienia zakwaterowania, uznać należy, że wartość tego świadczenia stanowi dla pracowników przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. Wartość takiego świadczenia jest bowiem wydatkiem poniesionym w interesie pracownika i to jemu przynosi wymierną korzyść. W sytuacji braku tego świadczenia ze strony pracodawcy, pracownik musiałby sam ponieść przedmiotowy wydatek. Z tych też względów uznać należy, że przyjęcie przez pracownika przedmiotowego świadczenia następuje za zgodą pracownika oraz przynosi mu wymierną korzyść majątkową (w omawianym przypadku korzyść polega na uniknięciu wydatku).

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, które przyznały rację fiskusowi:

WSA zgodził się z organem interpretacyjnym, który w zaskarżonej interpretacji twierdził, że świadczenie to nie będzie spełnione wyłącznie w interesie pracodawcy, lecz także w interesie pracownika i przyniesie mu korzyści w postaci uniknięcia wydatków, które musiałby ponieść na zakwaterowanie oraz w pobliżu miejsca wykonywania pracy znajdującego się w znacznym oddaleniu od jego stałego miejsca zamieszkania.

NSA, podobnie jak Dyrektor KIS i WSA, odwołał się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., K 7/13. W wyroku tym Trybunał sformułował ogólne kryteria według, których konkretne świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika mogło zostać zakwalifikowane do przychodów nieodpłatnych ze stosunku pracy. Według TK za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie);

po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść;

po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Zdaniem NSA ocena zawarta w zaskarżonej interpretacji jest poprawna w odniesieniu do wszystkich wymienionych powyżej kryteriów zaliczania nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników do przychodów tych pracowników ze stosunku pracy. Sporne świadczenia pracodawca spełnia, dysponując uprzednią zgodą pracownika na ich przyjęcie. W takiej sytuacji odpowiednikiem świadczenia na rzecz pracownika jest wydatek, jaki pracodawca ponosi na zakwaterowanie pracownika. Nie budzi również wątpliwości przypisanie pracownikowi określonej wartości przychodu z tego tytułu. Przedmiotem interpretacji była kwestia samego zaliczenia wartości przedmiotowych świadczeń do przychodów podlegających opodatkowaniu. Zatem spełnione zostały pierwsza i trzecia z powołanych wyżej przesłanek odnoszących się do nieodpłatnego świadczenia stanowiącego przychód ze stosunku pracy.

Ponadto, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, dobrowolne przyjęcie od pracodawcy nieodpłatnego noclegu leży w interesie pracownika oddelegowanego, gdyż uzyskuje on w ten sposób wymierną korzyść (przysporzenie majątkowe) w postaci uniknięcia kosztów, które musiałby ponieść, skoro zdecydował się na wynikające z umowy o pracę miejsce świadczenia pracy oddalono od miejsca zamieszkania. Dlatego też wydatki ponoszone przez pracodawcę na zapewnienie pracownikowi noclegu w miejscu wykonywania przez niego pracy - w sytuacji, gdy nie następuje to w trakcie podróży służbowej, o której mowa w art. 77? Kodeksu pracy - będą stanowić dla pracownika przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Pracownik oddelegowany do wykonywania pracy w ustalonym miejscu znajdującym się poza miejscem siedziby pracodawcy w tym przypadku nie przebywa w podróży służbowej. Podróż służbowa jest zdarzeniem incydentalnym w utrwalonym sposobie wykonywania pracy przez pracownika. Takiego charakteru nie ma wykonywanie pracy poza siedzibą pracodawcy przez dłuższe okresy czasu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy sam rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika wymaga jej wykonywania w jednym ustalonym miejscu znajdującym się poza siedzibą pracodawcy i dodatkowo jeszcze w znacznym od niej oddaleniu. Dlatego za podróż służbową nie może być uznane oddelegowanie pracownika do wykonywania pracy poza siedzibą pracodawcy na dłuższy okres czasu. Wobec tego WSA zasadnie uznał, że do stanu faktycznego opisanego przez spółkę we wniosku o wydanie interpretacji nie ma zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) u.p.d.o.f.

Zatem, wydatki ponoszone przez pracodawcę na zapewnienie noclegów dla jego pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy, z wyłączeniem podróży służbowej, będą stanowić dla nich przychód, w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego płatnik jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek na zasadach określonych w art. 32 tej ustawy.

NSA dodał, że objęcie nieodpłatnych świadczeń w postaci zakwaterowania pracowników do kwoty nieprzekraczającej 500 zł zwolnieniem od podatku ustanowionym w art. 21 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f. świadczy o tym, że świadczenia zakwaterowania pracowników w ogóle stanowią przychód podlegający opodatkowaniu, gdyż tylko w takim wypadku możliwe było objęcie świadczeń wymienionych w powołanych przepisach, zwolnieniem od podatku. W przypadku, gdyby świadczenia zakwaterowania pracowników, w ujęciu ogólnym nie stanowiły przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. to nie powstałby w stosunku do nich obowiązek podatkowy i niemożliwe byłoby objęcie zwolnieniem z podatku tych świadczeń, gdyż przedmiotem zwolnienia mogą być tylko przysporzenia podlegające opodatkowaniu.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 sierpnia 2022 r., sygn. akt II FSK 3268/19 - pełna treść wyroku

Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: naczelny sąd administracyjny (nsa), przychody ze stosunku pracy, nocleg, oddelegowanie pracownika, pracownik, zakwaterowanie, wyrok, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit)