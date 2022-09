Nowy system wsparcia w opłacaniu kosztów prądu. Co szykuje rząd?

Z początkiem stycznia 2023 r. funkcjonować zacznie nowy system wsparcia w opłacaniu kosztów energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, który ma działać w ramach tzw. tarczy solidarnościowej. W skład nowego pakietu wejdą zamrożenie cen energii elektrycznej, dodatek elektryczny oraz zachęty do oszczędzania prądu. Szykowane rozwiązania mają kosztować państwo ok. 24 mld zł.

„W przyszłym roku polskie rodziny nie zapłacą wyższych rachunków za prąd do limitu 2 tys. kilowatogodzin (kWh). Jeszcze wyższy limit – do 2,6 tys. kWh – obejmie osoby z niepełnosprawnościami, natomiast dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników – limit wyniesie do 3 tys. kWh” – czytamy w rządowym komunikacie.

Zamrożenie cen prądu na poziomie z 2022 r. ma kosztować państwo ok. 23 mld zł i będzie oparte na limicie na poziomie 2 tys. kWh. Jak wskazują projektodawcy, poziom ten jest zbliżony do średniego zużycia energii w gospodarstwach domowych w 2020 r. Co ważne, po przekroczeniu limitu (2 tys., 2,6 tys. lub 3 tys. kWh) każda kolejna zużyta kWh ma być rozliczana według cen i stawek opłat obowiązujących w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 r. albo – w odniesieniu do ofert wolnorynkowych – według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą.

„Oznacza to, że każda polska rodzina – również ta, która zużywa np. 2,7 kWh rocznie – skorzysta na zamrożeniu cen do limitu 2 tys. kWh. Jedynie nadwyżka ponad ten limit (w przypadku osób z niepełnosprawnościami – 2,6 tys. oraz rodzin z Kartą Dużej Rodziny i rolników – 3 tys. kWh) będzie rozliczna według taryf z 2023 r. Z zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 r. skorzysta prawie 17 mln gospodarstw domowych (odbiorcy tzw. grupy taryfowej G)” – wylicza rząd.

Kolejnym elementem systemu będzie dodatek elektryczny, który ma wesprzeć ok. 800 tys. gospodarstw domowych i kosztować ok. 1 mld zł. Dodatek trafi do gospodarstw zużywających prąd do ogrzewania, w tym wykorzystujących pompy ciepła. Dodatek będzie mieć charakter jednorazowy i wynieść 1000 zł. W przypadku rocznego zużycia prądu na poziomie ponad 5 MWh dodatek wyniesie 1500 zł.

System wsparcia uzupełnią zachęty do oszczędzania prądu. Chodzi o specjalny upust dla gospodarstw domowych, jeśli ograniczą zużycie energii elektrycznej. To rozwiązanie zostanie wprowadzone już od 1 października 2022 r., a wartość upustu wyniesie 10 proc. całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska – projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Projekt został przyjęty przez rząd 26 września 2022 r.

Nowe przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

