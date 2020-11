Nowy system poboru opłat za autostrady – MF przedstawiło projekt

Sposób poboru opłaty za przejazd autostradą zostanie zmieniony – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowały resorty finansów i infrastruktury. Planowane jest wdrożenie poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu (tzw. free flow), co ma skutkować większą przepustowością płatnych autostrad i poprawą komfortu kierowców. Większość kluczowych zmian powinna wejść w życie w II połowie 2021 r.

„Nowy sposób poboru opłaty wpłynie również na zmniejszenie ponoszonych kosztów utrzymania miejsc poboru opłat i wyeliminowanie kosztów rozbudowy, utrzymania i modernizacji Manualnego Systemu Poboru Opłat. Pobór opłaty za przejazd w systemie elektronicznym z wykorzystaniem technologii pozycjonowania satelitarnego pozwoli także elastycznie obejmować opłatą za przejazd nowe odcinki autostrad, bez konieczności budowy i utrzymania kosztowej infrastruktury służącej do poboru opłaty za przejazd autostradą” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W praktyce kierowcy będą mogli płacić za przejazd autostradą na dwa różne sposoby: – poprzez zakup elektronicznego biletu autostradowego, który każdorazowo będzie obowiązywał w określonym czasie i na wcześniej określonym przez użytkownika autostrady odcinku autostrady płatnej; – na podstawie przekazywanych danych geolokalizacyjnych pojazdu do System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (rozliczenie opłaty analogicznie do pojazdów ciężkich). Same bilety można będzie kupować zarówno przez internet, jak i w formie drukowanej (np. na stacji paliw czy w kiosku).

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 6 listopada 2020 r.) o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

