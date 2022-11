Nowy system ma ułatwić naliczanie oraz odprowadzanie podatków i składek

Sejm przyjął ustawę o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, która zakłada stworzenie systemu mającego m.in. ułatwić prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nowe narzędzia pozwolą na zawieranie w prosty sposób np. umów o pracę i umów zleceń, a także przekazywanie zgłoszeń do ubezpieczeń i skarbówki. System zostanie uruchomiony do 2025 r.

– Ta ustawa to przykład nowoczesnej administracji. Państwo nie tylko tworzy regulacje i nakłada zobowiązania, ale również ułatwia realizację tych zobowiązań. Nie tylko zmniejszą się obciążenia, na które skarżą się zwłaszcza mikroprzedsiębiorcy, ale i zwiększy się ochrona praw osób wykonujących czasowe i proste prace oraz zmniejszy się szara strefa – przekonuje szefowa resortu rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg.

Główną nowością przewidzianą w projekcie jest stworzenie systemu teleinformatycznego, który pozwoli na zawieranie w prosty sposób najbardziej popularnych umów związanych z pracą, w tym umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy uaktywniającej. Przy umowach zastosowanie znajdzie również podpis zaufany. Cały system IT ma być zintegrowany z systemami praca.gov.pl oraz biznes.gov.pl.

– Dzięki systemowi w jednym miejscu możliwe będzie zarówno zawarcie umowy, jak i przekazywanie zgłoszeń do ubezpieczeń i urzędu skarbowego. Przewiduje się, że system będzie dodatkowo umożliwiał m.in. obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi i wydawanie świadectwa pracy – tłumaczy Maląg.

W ramach systemu przygotowane zostaną też wzory umów. Z nowych możliwości korzystać będą mogli mikroprzedsiębiorcy, firmy zatrudniające do 9 osób, rolnicy oraz osoby fizyczne. Co ważne, system ma nie tylko obsługiwać proces zawierania umów, ale służyć również przechowywaniu umów i udostępnianiu dokumentacji pracowniczej.

Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z ustawą można się zapoznać tutaj.

mp