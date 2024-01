Nowy rok bez rewolucji w podatkach?

Rok 2024 najprawdopodobniej nie przyniesie żadnej rewolucji w podatkach, a przedsiębiorców czeka mniej zmian w prawie podatkowym względem poprzednich lat – prognozują eksperci Konfederacji Lewiatan. Resort finansów potwierdził już m.in. to, że w obecnym roku nie dojdzie do podniesienia do 60 tys. zł kwoty wolnej w podatku dochodowym PIT.

Eksperci Konfederacji Lewiatan wskazują, że nowy rok zaczyna się pod względem podatkowym dosyć spokojnie. Zmian w przepisach podatkowych jest mniej niż w latach poprzednich. Największe nowości zostały zapowiedziane już wcześniej i wejdą w życie dopiero w połowie 2024 r.

– W lipcu zacznie obowiązywać Krajowy System e-Faktur. Kluczowe dla firm będzie zbudowanie, dostosowanie oraz integracja systemów księgowych, aby móc wystawiać i przesyłać faktury w ramach KSeF. Ponadto poza zmianami w systemach księgowych, aktualizacji wymagać będą procesy związane z wystawianiem faktur, procedury, umowy i inne dokumenty. To ogromna praca, którą będą musieli wykonać przedsiębiorcy i osoby odpowiedzialne w firmach za sprawy podatkowe – ocenia ekspert Konfederacji Lewiatan, Przemysław Pruszyński.

Środowisko biznesowe pozytywnie ocenia podejście nowego rządu, który nie zapowiedział na razie żadnej rewolucji w systemie podatkowym. W efekcie system ma być bardziej stabilny i przewidywalny. Wpływ na to mieć będzie także prawdopodobne odejście od realizacji głównych obietnic wyborczych dotyczących sfery podatkowej. Przykładowo, resort finansów potwierdził już oficjalnie, że w 2024 r. nie dojdzie do podwyższenia do 60 tys. zł kwoty wolnej w podatku PIT.

Nowa władza zadeklarowała również, że ewentualne zmiany podatkowe będą wprowadzane z większym poszanowaniem praw przedsiębiorców.

– Sprawdzianem dla tych deklaracji będzie dyskusja o bardzo ważnych dla biznesu zagadnieniach, takich jak korekta systemu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców i powrót do składki zryczałtowanej oraz wypracowanie wspólnie z biznesem nowych definicji budynku i budowli dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości, obecnie obowiązująca definicja budowli przestanie obowiązywać z końcem roku w wyniku uznania jej przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodną z konstytucją. Ważne dla dużych firm będzie także uchwalenie przepisów implementujących unijną dyrektywę o tzw. globalnym minimalnym podatku od korporacji – dodaje Pruszyński.

mp