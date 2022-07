Nowy dodatek węglowy. Do Sejmu trafił projekt ustawy

Rząd zamierza wprowadzić jednorazowy dodatek węglowy na poziomie 3 tys. zł, który będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ciepła jest węgiel albo paliwa węglopochodne. Przy wypłacaniu dodatku nie będzie kryterium dochodowego, a łącznie na wsparcie przeznaczone zostanie ok. 11,5 mld zł.

„Projektowana regulacja ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału. Proponowane wsparcie finansowe w postaci dodatku węglowego wspomoże budżety domowe oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jednorazowy dodatek węglowy wyniesie 3 tys. zł i docelowo ma zastąpić wcześniejszy system dopłat do zakupu węgla. Wsparcie będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, w przypadku których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa czy też piec kaflowy na paliwo stałe. Chodzi o źródła ogrzewania zasilane węglem kamiennym, brykietem albo peletem, zawierającymi minimum 85 proc. węgla kamiennego.

W projekcie przewidziano, że warunkiem otrzymania pieniędzy będzie wpis albo zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Jednocześnie dodatek zostanie bezpośrednio powiązany z danym gospodarstwem domowym, co oznacza, że jeśli wniosek o dodatek złożą np. dwaj członkowie jednego gospodarstwa, to pieniądze trafią do pierwszego z wnioskodawców. W praktyce wnioski mają być składane do gminy, a terminem granicznym będzie 30 listopada 2022 r. Dodatek ma być wypłacany w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

„Dodatek węglowy będzie wyłączony spod egzekucji i zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba go będzie także uwzględniać przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu” – wskazują projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o dodatku węglowym. Projekt trafił do Sejmu 19 lipca 2022 r.

Ustawa ma wejść w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp