Nowoczesne płatności mobilne. Dlaczego warto dać klientom wybór?

Tablety i komputery stacjonarne to już przeżytek. Z powodzeniem zastąpiły je smartfony, które z roku na rok zyskują coraz więcej funkcjonalności. Coraz więcej osób też decyduje się na zakupy za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Według najnowszych badań głównym kryterium wyboru sklepu online jest wygoda, na którą zwraca uwagę aż 66% Polaków. Czy Twój biznes jest na to gotowy?

Dynamiczny rozwój e-commerce

Pandemia i doświadczenia z nią związane wpłynęły na nasze życie. Praktycznie każdy jego aspekt uległ ostatnio zmianie. Jedną z największych możemy zauważyć w zwyczajach oraz nawykach zakupowych. Lockdown wymusił na polskich konsumentach częstsze korzystanie z płatności bezgotówkowych oraz robienie zakupów online. Obecnie, według najnowszych badań[1], aż 74% internautów deklaruje regularne robienie zakupów przez internet. Zmieniły się również aspekty, na które klienci zwracają uwagę. Nagle ponad cenę, jakość i lokalizację sklepu konsumenci zaczęli cenić własne bezpieczeństwo.

Dla właścicieli biznesów oznacza to nowe możliwości i wyzwania. Niestety również wiele trudności do przezwyciężenia. Obecnie aż 60% polskich przedsiębiorców rozważa lub już poczyniło kroki w celu uruchomienia swojej sprzedaży online.[2] Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że rok 2020 był momentem przełomowym w Polsce dla rozwoju e-commerce. Czy to oznacza, że w 2021 roku łatwiej jest przenieść swój biznes do sieci? Niekoniecznie! Rosnąca konkurencja oraz świadomość konsumentów sprawiają, że należy zadbać o kilka podstawowych elementów, które uczynią nasz e-commerce szczególnie atrakcyjnymi dla konsumentów.

O co warto zadbać?

O intuicyjny sposób poruszania się po naszym e-sklepie;

O wygodne i szybkie metody dostawy;

Proste i wygodne sposoby płatności, które gwarantują najwyższe bezpieczeństwo klientom.

Płatności mobilne w 2020 roku

2020 rok ze względów epidemiologicznych okazał się również przełomowy w kwestii płatności bez konieczności używania gotówki. Na koniec czerwca 2020 w Polsce aktywowano 3,3 miliona kart w systemach płatności mobilnych.[3] Oznacza to wzrost w stosunku do pierwszego kwartału bieżącego roku o 590 tysięcy. Natomiast w stosunku do przełomu ubiegłego roku – o 1,4 miliona. Jest to ogromna zmiana, a wręcz rewolucja wśród nawyków zakupowych polskich konsumentów. Według danych mBanku, z Google Pay korzysta już 541 tysięcy klientów, którzy dodali do systemu 574,4 tysięcy kart. Są to olbrzymie liczby, które wskazują na to, że coraz więcej osób traktuje swój telefon jako wielofunkcyjne narzędzie służące również do płacenia za towary i usługi.

Głównym wnioskiem dla każdego przedsiębiorcy powinna być zatem konieczność dostosowania procesów płatności do urządzeń mobilnych. Moment płacenia jest bowiem dosyć newralgicznym punktem każdych zakupów. Jakikolwiek niedopracowany element może zniechęcać i powodować porzucenie koszyka przez klienta.

Jak temu zapobiec?

prezentując osobno formy płatności na swojej stronie;

eksponując szczególnie te najpopularniejsze wśród klientów;

przy każdej płatności umieszczając logo oraz opis;

wprowadzając formularz, który będzie zapamiętywał ulubioną formę płatności klienta;

unikając przekierowania do formatki płatniczej.

mBank i Paynow. Przenieś swój biznes do sieci

Wybierając odpowiedni sposób płatności, który chcemy udostępnić klientom, możemy napotkać na spore problemy. Ważne bowiem, aby dokonany przez nas wybór służył nie tylko użytkownikom, ale był przejrzysty i wygodny również dla nas.

Paynow to nowoczesna bramka oferująca szybkie formy płatności online za towary i usługi. Została stworzona z myślą o mobilnych działaniach klientów w e-commerce.

Paynow to pierwsza w Polsce bramka płatnicza funkcjonująca w chmurze. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy w danym okresie Twoje przedsiębiorstwo przyjmie kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy wpłat od klientów, bramka płatnicza będzie funkcjonować dokładnie tak samo. To wszystko dzięki elastyczności modelu chmurowego i możliwości zwiększania mocy obliczeniowej bez konieczności inwestycji w rozwój infrastruktury sprzętowej.

Paynow to przede wszystkim wygodna dla przedsiębiorstw i klientów korporacyjnych działających w branży e-commerce. Dzięki niej oferujesz swoim klientom różne metody płatności online przy jednocześnie szybkiej integracji ze swoim systemem. Prowizja od transakcji wynosi jedynie 0,95% bez zbędnych opłat aktywacyjnych oraz abonamentowych. Przekonaj się, że czasem proste rozwiązania są najskuteczniejsze! Poznaj Paynow.

