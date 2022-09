Nowelizacja ustawy antyzatorowej przyjęta przez Sejm

Posłowie przyjęli nowelizację tzw. ustawy antyzatorowej, czyli ustawy mającej przeciwdziałać nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Szykowane zmiany dotyczą głównie uproszczenia obowiązku sprawozdawczego, a także efektywności postępowań dotyczących opóźnień ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

– Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowało nowelizację ustawy. Przyczyni się on do jeszcze skuteczniejszego przeciwdziałania zatorom płatniczym – mówi wiceminister rozwoju i technologii, Olga Semeniuk.

Nowela przyjęta przez Sejm zakłada uproszczenie obowiązku sprawozdawczego o praktykach płatniczych, przy jednoczesnym doprecyzowaniu i uregulowaniu kwestii dotyczących tego obowiązku.

Jedną z nowości będzie nadanie uprawnienia do niedochodzenia rekompensaty agencjom wykonawczym w sytuacji, kiedy jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu lub też większa od świadczenia. Co ważne, nowelizacja przewiduje również nałożenie obowiązku składania oświadczenia o swoim statusie na wszystkich dużych przedsiębiorców (aktualnie taki obowiązek dotyczy jedynie przedsiębiorców będących dłużnikami).

Ważną zmianą ma być ponadto wprowadzenie bezskuteczności postanowień umownych zakazujących lub ograniczających przelew wierzytelności w przeterminowanych transakcjach handlowych, w których wierzycielem jest podmiot z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a dłużnikiem duża firma niebędąca podmiotem publicznym.

Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Ustawa została przyjęta przez Sejm 29 września br.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z pierwotną wersją projektu nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp