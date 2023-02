Nowe wzory zgłoszeń ZUS RCA i ZUS DRA

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie wprowadzające m.in. zmiany we wzorach zgłoszeń ZUS RCA i ZUS DRA. Formularze zostaną w efekcie dostosowane do modyfikacji wdrażanych na poziomie ustawowym. Zmiany dotyczące obu wzorów zaczną obowiązywać z początkiem maja br.

„Potrzeba nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nowelizacją określoną w ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265), w zakresie wykazywania w dokumentach rozliczeniowych zmienionego zakresu danych dotyczących rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne” – wskazuje resort rodziny i polityki społecznej.

Rozporządzenie określa nowe wzory imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA) oraz deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA).

Modyfikacje obejmą blok XII we wzorze ZUS DRA oraz blok III.F we wzorze ZUS RCA. Poszczególne zmiany dotyczą wykazywania danych do wyliczenia rocznej składki odrębnie dla każdej z form opodatkowania, dodania pola dotyczącego kwoty należnego podatku za rok, za który dokonywane jest rozliczenie roczne, oraz dodania pól odnoszących się do informacji o zmianie formy opodatkowania.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 258).

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i z mocą od 1 stycznia br., ale przepisy zmieniające wzory ZUS RCA i ZUS DRA zaczną obowiązywać 1 maja 2023 r.

Z rozporządzeniem i nowymi wzorami można się zapoznać tutaj.

mp