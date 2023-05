Nowa ustawa określi zasady corocznej wypłaty 14. emerytury

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowej ustawy, która zakłada coroczną wypłatę 14. emerytury. W efekcie to kolejne dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów ma zostać wprowadzone na stałe do polskiego systemu. Koszty świadczenia wyniosą ponad 11 mld zł rocznie.

W poprzednich latach tzw. czternastki były wypłacane na podstawie osobnych ustaw, które uchwalono w tym właśnie celu w 2021 i 2022 r. Nowy projekt zakłada wprowadzenie od 2023 r. corocznej wypłaty tego świadczenia, analogicznie jak jest to już w przypadku 13. emerytury. Data wypłaty świadczenia będzie określana każdorazowo w rozporządzeniu rządu.

„Rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych” – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Uprawnione osoby otrzymają dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Takie świadczenie otrzymają ci, w przypadku których wysokość świadczenia podstawowego (przed odliczeniami, potrąceniami i zmniejszeniami) nie przekracza 2900 zł. Jeśli jednak dana osoba otrzymuje świadczenie przekraczające 2900 zł, to kwota 14. emerytury będzie odpowiednio pomniejszona o różnicę.

„W projekcie ustawy proponuje się, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł. Stąd też, jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane” – tłumaczą projektodawcy.

Koszty 14. emerytury szacuje się na ponad 11 mld zł w skali roku.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 14 kwietnia 2023 r.) o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

