Nowa ustawa o fundacji rodzinnej. Założenie fundacji nie będzie opodatkowane

Rząd przyjął we wtorek projekt nowej ustawy o fundacji rodzinnej. W ramach fundacji możliwe będzie utrzymanie majątku firmy w jednych rękach, co miałoby pozytywnie wpływać na możliwości rozwoju przedsiębiorstwa oraz realizacji nowych inwestycji. Samo założenie fundacji i przekazanie do niej majątku nie będzie opodatkowane.

– Chcemy dać polskim przedsiębiorcom nowe narzędzie pozwalające na ustalenie własności i reguł zarządzania firmą w perspektywie dłużej niż jedno pokolenie. Fundacja rodzinna może być szansą na kontynuację przez dzieci i wnuki potencjału firm zbudowanych przez ich rodziców i dziadków – mówi szef resortu rozwoju i technologii, Waldemar Buda.

Nowe regulacje wzorowano m.in. na rozwiązaniach funkcjonujących obecnie w Austrii i Niemczech. W ramach nowej formuły dostępne będą narzędzia pozwalające na budowę struktur organizacyjnych, które zapewnią kontynuację biznesu oraz ochronę majątku – w perspektywie przekraczającej jedno pokolenie. Jednocześnie następcy prawni nie będą musieli osobiście angażować się w prowadzenie biznesu. W praktyce możliwe będzie przeprowadzenie procesu sukcesyjnego bez konieczności zmian w strukturze przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowej.

W założeniu zadaniem fundacji rodzinnej ma być realizacja celów prawnych określonych przez fundatora – w oparciu o posiadany majątek, który można zabezpieczyć przed jego utratą. W przypadku określania zasad zarządzania i celów fundacji fundatorzy uzyskają duży poziom swobody.

Co ważne, projektowane przepisy zakładają, że założenie fundacji i przekazanie do niej majątku będzie zwolnione z opodatkowania.

– Fundacja rodzinna nie tylko zapewnia ochronę majątku, jego pomnażanie, ale też zabezpiecza potrzeby finansowe członków rodziny. Jedną z większych zalet fundacji rodzinnej jest to, że członkowie rodziny fundatora nie muszą osobiście angażować się w prowadzenie biznesu, aby korzystać z jej zysków. Jest to szczególnie ważne w rodzinach, w których dzieci wybierają inną ścieżkę kariery. Kluczowe jest to, że zmiana pokoleniowa nie zagrozi firmie, jej wartości i miejscom pracy – wskazuje Buda.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii – projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Projekt został przyjęty przez rząd 22 listopada 2022 r.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

mp