Nowa ustawa antylichwiarska budzi kontrowersje

W Sejmie trwają prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, która ma w założeniu działać prokonsumencko. Część przepisów budzi jednak pewne wątpliwości. Kontrowersje odnoszą się do możliwego wpływu zmian na legalnie działające instytucje pożyczkowe. Potencjalnym efektem ma być ograniczenie dostępu do rynku pożyczkowego.

– Ustawa antylichwiarska z pewnością ograniczy dostęp do rynku pożyczkowego. Już w trakcie pandemii mieliśmy do czynienia z obniżonym limitem kosztów pozaodsetkowych, co skutkowało tym, że 40 proc. firm pożyczkowych wycofało się z rynku i nie wróciło. Zostali najwięksi, którzy przetrwali pięć kwartałów pandemii i tego obniżonego limitu – powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes wiceprezes Biura Informacji Kredytowej, Sławomir Grzelczak.

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowej ustawy zakłada m.in. wprowadzenie limitu maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych. W praktyce dla kredytu konsumenckiego limit ten wynieść ma 45 proc. kwoty zobowiązania.

Zmniejszeniu ulec mają także koszty zależne od okresu kredytowania. Aktualnie to 25 proc. za udzielenie kredytu i 30 proc. w skali roku, a po zmianach będzie to odpowiednio po 10 proc. W trakcie prac sejmowych wprowadzono przy tym poprawkę, która obniża te limity do 8 proc. i 10 proc. Nowe regulacje będą dotyczyć ponadto tzw. chwilówek, w przypadku których koszty pozaodsetkowe nie będą mogły przekroczyć 5 proc. wartości pożyczki.

– Ta ustawa trochę przypomina strzelanie z armaty na wróble, ponieważ polski rynek pożyczkowy jest bardzo mały. On jest wart portfelowo około 5-7 mld zł, co oznacza, że pożyczki mniej więcej o takiej wartości są w tej chwili w trakcie spłacania. W porównaniu do portfela konsumenckich kredytów gotówkowych, który jest wart ok. 125 mld zł, to jest tylko niewielki procent – wskazuje Grzelczak.

Jak przekonuje Grzelczak, w efekcie szykowanych zmian może w praktyce dojść do dalszego zmniejszenia rynku firm pożyczkowych, a tym samym ograniczenia możliwości pozyskania finansowania przez osoby, które nie spełniają wymagań banków odnośnie zdolności kredytowej.

