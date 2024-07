Nowa ulga podatkowa na bezpieczeństwo? Doradcy podatkowi szykują projekt

Środowisko doradców podatkowych pracuje nad propozycjami zmian w systemie podatkowym, które miałyby obejmować wprowadzenie nowej ulgi podatkowej na bezpieczeństwo. Na razie Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP) analizuje wyniki przeprowadzonych ankiet, a następnie ma skierować do resortu finansów założenia projektu nowej preferencji.

Jak informuje KIDP, w ostatnich dniach zakończono badanie opinii osób i firm zainteresowanych pomysłem nowej ulgi. W trakcie 45 dni wpłynęło w sumie ponad 800 ankiet.

„Celem badania ankietowego było zebranie opinii nt. idei wprowadzenia w Polsce ulgi na bezpieczeństwo - czyli możliwości obniżenia płaconego podatku o koszty związane z poprawą bezpieczeństwa indywidualnego lub masowego” – wyjaśnia KIDP.

Doradcy podatkowi zamierzają przeanalizować ankiety, przygotować raport z wnioskami z badania oraz skierować do Ministerstwa Finansów projekt założeń zmian wprowadzających nową preferencję.

„Ulga dla bezpieczeństwa to postulowane przez środowisko doradców podatkowych rozwiązanie podatkowe, które ma na celu zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli. Skierowana będzie zarówno do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorców. Ulga ma pozwolić na odliczenie kosztów kwalifikowanych związanych z poprawą szeroko rozumianego bezpieczeństwa” – czytamy w komunikacie KIDP.

Zgłoszone do tej pory propozycje zakładają, że do odliczenia mogłyby kwalifikować się np. koszty szkoleń z pierwszej pomocy i przysposobienia obronnego, obsługi broni, cyberbezpieczeństwa, a także zakupu specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji szkoleń.

mp