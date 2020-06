Nowa tarcza z wakacjami kredytowymi i przepisami antyprzejęciowymi

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadzi łatwiejszy dostęp do wakacji kredytowych oraz zwiększy ochronę niektórych polskich spółek przed wrogimi przejęciami. Wdrażane zmiany mają w praktyce zwiększyć ochronę kredytobiorców i polskich spółek. Aktualnie nad tarczą pracuje Senat.

W ramach wakacji kredytowych prawo do zawieszenia na 3 miesiące spłaty kredytu (bez naliczania odsetek i innych opłat) będzie dotyczyć tych, którzy stracili po 13 marca 2020 r. pracę albo inne główne źródło utrzymania. Zawieszenie będzie następować automatycznie w momencie doręczenia kredytodawcy odpowiedniego wniosku. To konsument ma decydować, czy zawieszenie potrwa 1, 2 czy 3 miesiące.

– Dajemy konsumentom prawo do zawieszenia spłaty kredytu na okres do 3 miesięcy, bez naliczania odsetek i innych opłat. Dzięki temu gospodarstwa domowe, szczególnie dotknięte przez gospodarcze skutki pandemii, będą mogły odczuć ulgę w zbilansowaniu bieżących wydatków z obniżonymi dochodami, bez obawy, że przełoży się to natychmiast na większe koszty obsługi ich zadłużenia w przyszłości – mówi wicepremier i szefowa resortu rozwoju, Jadwiga Emilewicz.

Z kolei nowe regulacje antyprzejęciowe będą dotyczyć polskich spółek ważnych dla bezpieczeństwa, zdrowia lub porządku publicznego. W założeniu ochrona ma dotyczyć potencjalnych przejęć przez inwestorów spoza Europy. Nowe przepisy są wzorowane m.in. na prawie wprowadzonym niedawno w Niemczech.

– Przejęcie pomimo sprzeciwu lub bez zawiadomienia Urzędu będzie nieważne i może skutkować poważnymi sankcjami finansowymi. Będziemy działać sprawnie i dążyć do tego, aby czas wydania decyzji był krótszy niż 30 dni, tak aby nie wstrzymywać ważnych dla Polski inwestycji zagranicznych – tłumaczy prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt jest już po III czytaniu sejmowym.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z aktualną wersją ustawy można się zapoznać tutaj.

mp