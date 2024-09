Nowa Polska Klasyfikacja Działalności - PKD 2025

Trwają prace nad rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które ma wdrożyć od 1 stycznia 2025 r. nową Polską Klasyfikację Działalności (PKD), zwaną dalej ,,PKD 2025”'. Nowa klasyfikacja, która stanowi załącznik do tego rozporządzenia, została przygotowana w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Wprowadzone zmiany dostosowują PKD do dynamicznie zmieniających się realiów rynkowych, technologicznych oraz społecznych. Znowelizowana klasyfikacja będzie obejmowała nowe rodzaje działalności, które pojawiły się w gospodarce w ostatnich latach oraz zapewni zharmonizowanie statystyk gospodarczych w ramach Unii Europejskiej w takich dziedzinach, jak gospodarka cyfrowa, gospodarka cyrkulacyjna czy bio-gospodarka. Wprowadzona zostanie również większa precyzja w opisie tradycyjnych branż, co ułatwi firmom dopasowanie swoich działalności do właściwych kodów.

Konieczność wydania PKD 2025, zastępującej dotychczasową PKD 2007, wynika ze zmian dokonanych w klasyfikacji Unii Europejskiej – Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE (Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE). W latach 2018-2021 wstępny projekt struktury nowej klasyfikacji NACE Rev. 2.1 był przedmiotem szerokich konsultacji z krajami członkowskimi UE (w tym Polski) i po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez użytkowników został przyjęty w maju 2022 r. podczas 49. Posiedzenia Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (ESSC).

Odpowiednikiem klasyfikacji NACE, na poziomie krajowym, jest Polska Klasyfikacja Działalności PKD. Główny Urząd Statystyczny przeprowadził w 2022 r. konsultacje dotyczące poziomu krajowego nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025, opartej na zrewidowanej NACE Rev. 2.1. Konsultacje te umożliwiły użytkownikom klasyfikacji PKD zaproponowanie zmian na poziomie krajowym - tj. piątego znaku PKD (XX.XX.A).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest szeroko wykorzystywana w gospodarce, nie tylko do celów statystycznych, ale również do klasyfikowania podmiotów gospodarczych w rejestrach urzędowych.

Zebrane informacje umożliwiają obserwacje poszczególnych branż, struktury gospodarki oraz tendencji jakim ona podlega.

Ze względu na szerokie zastosowanie PKD, wprowadzone zmiany w klasyfikacji będą miały wpływ na:

konieczność przeklasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wg rodzaju prowadzonej przez nie działalności,

konieczność przeklasyfikowania podmiotów dla potrzeb rejestrów statystycznych (BJS) według prowadzonej przez nie działalności,

włączenia nowej klasyfikacji do prowadzonych badań statystycznych i dokonanie przeliczeń szeregów czasowych.

Ponadto, zmiany wprowadzane do klasyfikacji działalności znajdą swoje odzwierciedlenie w klasyfikacjach produktów, odpowiednio Klasyfikacji Produktów wg Działalności (CPA) na poziomie UE i Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) na poziomie krajowym.

Treść projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

źródło: stat.gov.pl