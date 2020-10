Nowa antykryzysowa tarcza branżowa. Projekt ustawy już w Sejmie

Do Sejmu trafił projekt ustawy przewidujący wsparcie dla obłożonych pandemicznymi obostrzeniami branż gastronomicznej, rozrywkowej, fitness i sprzedaży detalicznej. Nowa antykryzysowa tarcza branżowa obejmie m.in. zwolnienie ze składek ZUS i świadczenia postojowe (za listopad), a także małe dotacje w wysokości 5 tys. zł.

Nowa tarcza zostanie skierowana do ściśle określonych branż (gastronomia, rozrywka, zdrowie fizyczne i sprzedaż detaliczna).

– Dla tych branż w listopadzie dokonujemy zwolnienia składki ZUS za listopad. Po drugie wdrażamy postojowe, czyli dopłatę z budżetu państwa do utrzymania zatrudnienia w tych firmach. Po trzecie bezzwrotne dotację w wysokości 5 tys. zł dla mikrofirm, które wpadają w trudną sytuację gospodarczą. Po czwarte, zwolnienie z opłaty targowej za cały 2021 rok z jednoczesną rekompensatą tego zwolnienia dla samorządu – mówi szef rządu, Mateusz Morawiecki.

W skład nowej tarczy wejdą: zwolnienie ze składek ZUS (za listopad) – w przypadku uzyskania w listopadzie przychodu niższego o 40 proc. rok do roku; świadczenie postojowe (za listopad) – w przypadku uzyskania w październiku lub listopadzie przychodu niższego o 40 proc. r/r; mała dotacja w wysokości 5 tys. zł – w przypadku uzyskania w październiku lub listopadzie przychodu niższego o 40 proc. r/r.

Jednocześnie w odniesieniu do pracowników najbardziej dotkniętych pandemią branż obowiązywać będzie odroczona płatność zaliczek na PIT. Wpłaty zaliczek za październik, listopad i grudzień 2020 r. zostaną przesunięte o 6 miesięcy. Zaproponowano też m.in. zwolnienie z opłaty targowej, które ma dotyczyć całego 2021 r.

W projekcie przewidziano także m.in. wydłużenie możliwości korzystania z już funkcjonujących form pomocowych. W efekcie firmy, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczują pogorszenie sytuacji gospodarczej, mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego. Przedsiębiorstwa będą mieć na to czas do 30 czerwca 2021 r.

Wsparcie w ramach nowej tarczy ma kosztować budżet państwa łącznie 1,83 mld zł. Przewiduje się, że ze wsparcia skorzysta w sumie ok. 200 tys. firm i 372 tys. pracowników.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości – projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt trafił do Sejmu 26 października 2020 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp