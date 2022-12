Novitus Next Pro - innowacyjna kasa fiskalna w nowej odsłonie

Nie bójmy się tego stwierdzenia – kilka lat temu pierwsza kasa fiskalna z linii Novitus Next zrewolucjonizowała polski rynek technologii sprzedaży. Do rąk przedsiębiorców trafiło bowiem urządzenie, które oferowało nie tylko funkcjonalność związaną z rejestrowaniem sprzedaży, ale także obsługę z poziomu wbudowanego tabletu oraz dostęp do aplikacji chmurowej NoviCloud. A co skrywa w sobie najnowsza odsłona tej linii kas fiskalnych, czyli Novitus Next Pro?

Ogólne założenia bez zmian – to nadal świetne połączenie kasy, tabletu i oprogramowania

Novitus Next Pro, podobnie jak poprzednie modele z tej linii kas fiskalnych, składa się z trzech podstawowych elementów: urządzenia fiskalnego, tabletu z 7-calowym panelem dotykowym i systemem operacyjnym Android oraz autorskiej aplikacji sprzedażowej. W samych założeniach nie mamy więc do czynienia z kolejną rewolucją na polskim rynku technologii sprzedaży. Model Next Pro to po prostu sprawdzona konstrukcja, która udoskonala to, co już wcześniej zapewniało wygodne i skuteczne prowadzenie sprzedaży. Nie oznacza to jednak, że nowa kasa fiskalna Novitus w ogóle nie zmieniła się w porównaniu z dotychczasowymi urządzeniami z tej linii produktowej. Next Pro posiada m.in. wydajniejsze podzespoły (np. czterordzeniowy procesor), wzmocniony mechanizm drukujący oraz wbudowany moduł komunikacyjny Wi-Fi.

Novitus Next Pro to urządzenie fiskalne typu online

Model Next Pro jest też kolejną kasą fiskalną z funkcjonalnością online, którą znajdziemy w ofercie Novitus. Co takie stwierdzenie oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że urządzenie polskiego producenta zapewnia transmitowanie danych do Centralnego Repozytorium Kas (systemu nadzorowanego przez Krajową Administrację Skarbową). Co więcej, łączność z serwerami CRK może odbywać się albo przy zastosowaniu jednego ze standardowych interfejsów komunikacyjnych – Ethernet lub Wi-Fi – albo za pośrednictwem opcjonalnego modemu GSM z kartą SIM. Innymi słowy, w przypadku Novitus Next Pro każdy przedsiębiorca może dostosować sposób transmitowania danych do infrastruktury sieciowej, która jest dostępna w jego firmie. Ponadto, wspomniana wcześniej funkcjonalność online obejmuje też m.in. współpracę z różnymi terminalami płatniczymi oraz wbudowaną pamięć chronioną, zapewniającą wygodne przechowywanie ważnych danych (np. kopii wystawianych paragonów fiskalnych).

Dobra propozycja dla przedsiębiorcy, który chce wdrożyć system sprzedaży

Połączenie różnych rozwiązań technologicznych sprawia, że kasę fiskalną Next Pro samą w sobie można już uznać za samodzielny system sprzedaży dla firmy. Warto jednak dodać, że ten model marki Novitus zapewnia też płynną współpracę z urządzeniami peryferyjnymi. Do kasy Next Pro można bowiem bez problemu podłączyć zarówno terminal do kart płatniczych, jak i czytnik kodów kreskowych, wagę elektroniczną czy szufladę na pieniądze. Dodatkowo, omawiane urządzenie sprawdzi się doskonale nawet w firmach, które oferują bardzo rozbudowany asortyment produktów lub usług. Novitus Next Pro pozwala bowiem na zaprogramowanie dowolnej liczby pozycji towarowych w swojej pamięci. A dodatkowym udogodnieniem dla użytkownika jest fakt, że definiowanie poszczególnych produktów lub usług odbywa się z poziomu przyjaznej w obsłudze aplikacji sprzedażowej.

Co zapewnia aplikacja chmurowa NoviCloud?

Aplikacja chmurowa NoviCloud zadebiutowała na rynku wraz z pierwszą kasą fiskalną Next. Warto więc podkreślić, że dostęp do tego oprogramowania zyskają także przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wdrożenie modelu Next Pro. A co konkretnie zapewnia aplikacja chmurowa od Novitus? NoviCloud to niezwykle wszechstronne narzędzie, które umożliwia nie tylko zdalne zarządzanie kasami fiskalnymi Next, ale także innymi obszarami przedsiębiorstwa. Funkcjonalność tej aplikacji zależy bowiem od modułów, jakie wybierze przedsiębiorca.

W ramach standardowej subskrypcji można m.in. prowadzić ewidencję punktów handlowych lub usługowych, pracowników i kas, zarządzać bazą towarową i cenami, tworzyć różnego typu raporty oraz przechowywać dane firmy w chmurze. Opcjonalne moduły tego oprogramowania oferują zaś dodatkowo np. generowanie pliku JPK, kontrolowanie stanów magazynowych, szybkie wdrożenie sklepu internetowego czy zdefiniowanie indywidualnych uprawnień dla użytkowników NoviCloud. Dużym atutem omawianego rozwiązania jest również to, że właściciel kasy Next Pro może z niego skorzystać dosłownie z dowolnego miejsca, w którym ma dostęp do internetu. Obsługa aplikacji NoviCloud odbywa się bowiem z poziomu przeglądarki WWW, czyli np. za pomocą laptopa lub smartfona.