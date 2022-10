Notariusze będą mogli dokonywać m.in. wpisów hipotek do ksiąg wieczystych

Rząd przyjął projekt zmian w Prawie o notariacie, który przewiduje m.in. rozszerzenie uprawnień notariuszy o możliwość dokonywania wpisów hipotek do ksiąg wieczystych. Nowelizacja ma jednocześnie zwiększyć nadzór nad notariuszami. Większość nowych regulacji powinna wejść w życie po roku od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

„Obecnie uzyskanie wpisu do księgi wieczystej wiąże się z długim oczekiwaniem. Na rozpatrzenie sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym czeka się średnio 3,6 miesiąca. O wiele dłużej wynosi czas oczekiwania w sądach w dużych miastach, gdzie na wpis do księgi wieczystej czeka się ponad rok” – czytamy w rządowym komunikacie.

Przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt nowelizacji przewiduje przede wszystkim umożliwienie notariuszom dokonywania w księgach wieczystych wpisów własności nieruchomości, które są związane z ustanowieniem odrębnej własności lokali. Zmiana odnosi się też do ustanowienia i obciążenia odrębnej własności lokalu ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz innymi roszczeniami związanymi z danym lokalem.

W praktyce po nowelizacji każdy będzie mógł wybrać, czy chce złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej z pomocą notariusza czy też w oparciu o dotychczasowe zasady (za pośrednictwem sądu).

Zakres uprawnień notariuszy ma objąć również nowe kompetencje do wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Takie nakazy będą ograniczone do roszczeń niewątpliwych i bezspornych, które mają być wykazywane dokumentami załączonymi do wniosku o wydanie nakazu. Wysokość roszczeń, w przypadku których dostępne będzie to rozwiązanie, zostanie ograniczona do kwoty 75 tys. zł.

Pakiet szykowanych zmian zakłada też zwiększenie nadzoru nad notariuszami. Powołany zostanie m.in. Rzecznik Dyscyplinarny Notariatu, który ma interweniować w przypadku najbardziej poważnych naruszeń prawa, uchybień powagi i godności zawodu. W niektórych sytuacjach stosowane ma być obligatoryjne i fakultatywne zawieszenie notariusza w czynnościach zawodowych. Obowiązkowe zawieszenie dotyczyć będzie np. sytuacji, gdy wobec notariusza prowadzone jest postępowanie o umyślne przestępstwo skarbowe.

Co ważne, po nowelizacji Prawa o notariacie notariuszem będzie mogła zostać osoba, która ukończy 28 lat (obecnie to 26 lat).

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości – projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty przez rząd 4 października 2022 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

