Niższy limit płatności gotówkowych dopiero od 2024 r.

Obniżenie jednorazowej wartości transakcji, o której mowa w ustawie - Prawo przedsiębiorców z 15 000 zł do 8000 zł, miało obowiązywać od 2023 roku. Jednak ustawą nowelizującą ustawę z dnia 29 października 2021 roku jego vacatio legis zostało wydłużone do 1 stycznia 2024 roku. Powyższe skutkuje odroczeniem o rok, tj. do 1 stycznia 2024 roku wejścia w życie przepisów obniżających limity płatności gotówkowych.

Interpelacja nr 35730 do ministra finansów w sprawie obniżonych limitów płatności gotówkowych

Szanowna Pani Minister!

Do mojego biura poselskiego zgłoszono problem obniżenia limitów na płatności gotówkowe dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Problem został opisany następująco:

„Limit płatności gotówkowych, w stosunku do obecnie obowiązującego od 2023 roku zostanie obniżony z 15 000 zł do 8 000 zł. Ta zmiana ma również wpływ na przepisy prawa podatkowego, oznacza bowiem dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi następować - tak jak do tej pory - za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 8 000 zł lub równowartość tej kwoty. Przedsiębiorcy nie będą bowiem mogli, od nowego roku, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (KUP) wydatku w tej części, w jakiej kwota transakcji przekraczająca 8 000 zł nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego, płatność gotówką do transakcji w kwocie do 8 000 zł będą stanowić KUP. W momencie, kiedy podatnik zaliczy do KUP kwotę powyżej 8 000 zł, a następnie dokona płatności gotówką, wówczas będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów albo do zwiększenia przychodów”.

Zwracam się do Pani Minister w imieniu mieszkańców z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czym ministerstwo kierowało się obniżając limity na płatności gotówką od 2023 r. dla firm i konsumentów? Czy w wyniku obecnej inflacji jest możliwe zwiększenie limitów na płatności gotówką? Jakie przepisy gwarantują przedsiębiorcom, konsumentom i petentom urzędów, że będą mogli zapłacić za towary, usługi i podatki gotówką? Co grozi za nieprzyjęcie gotówki jako formy płatności?

Poseł Grzegorz Adam Woźniak

Garwolin, 31 sierpień 2022 r.

Odpowiedź na interpelację nr 35730 w sprawie obniżonych limitów płatności gotówkowych

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 35730 Pana Posła Grzegorza Adama Woźniaka w sprawie obniżonych limitów płatności gotówkowych, uprzejmie proszę przyjąć następujące wyjaśnienia.

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 października 2021 r.1 w zakresie płatności bezgotówkowych, miały przede wszystkim na celu popularyzację obrotu bezgotówkowego. W ustawie - Prawo przedsiębiorców2 wdrożono zmiany, polegające na obniżeniu limitu płatności gotówkowych, dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami z 15 000 zł do 8000 zł. Równocześnie wprowadzono zmiany, które obligują przedsiębiorcę do zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego (w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych3). Obowiązek zapewnienia możliwości płatności przy użyciu instrumentu płatniczego nie dotyczy przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie o podatku VAT4.

Ponadto wprowadzona została ulga w podatku PIT5 i CIT6 dla przedsiębiorców, którzy ponieśli wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego. Rozwiązanie to ma na celu zachęcenie podatników do dokonywania płatności bezgotówkowych.

Należy wskazać, że płatności bezgotówkowe są elementem nowoczesnej gospodarki cyfrowej. W krajach rozwiniętych transakcje w ramach szarej strefy gospodarczej odbywają się niemal wyłącznie przy wykorzystaniu gotówki. Płatność bezgotówkowa stanowi ważne narzędzie w zwalczaniu szarej strefy, w tym w przeciwdziałaniu tzw. praniu brudnych pieniędzy.

W interpelacji Pan Poseł wskazał, że obniżenie jednorazowej wartości transakcji, o której mowa w ustawie - Prawo przedsiębiorców z 15 000 zł do 8000 zł, będzie obowiązywało od 2023 roku. Faktycznie, pierwotnie przepis ten miał wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku7, jednakże ustawą nowelizującą8 ustawę z dnia 29 października 2021 roku jego vacatio legis zostało wydłużone do 1 stycznia 2024 roku. Powyższe skutkuje odroczeniem o rok, tj. do 1 stycznia 2024 roku wejścia w życie przepisów obniżających limity płatności gotówkowych.

Należy podkreślić, że ustawa - Prawo przedsiębiorców nie przewiduje sankcji w przypadku naruszenia postanowień w zakresie nieprzestrzegania obowiązku obrotu bezgotówkowego. Nierealizowanie tego obowiązku wywołuje jednak negatywne skutki podatkowe po stronie przedsiębiorcy, który naruszył nakaz wynikający w ww. przepisów, polegające na utracie prawa do zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Odnosząc się do pytania o sankcje za nieprzyjęcie gotówki jako formy płatności zauważa się, że ustawa PIT i CIT nie przewidują regulacji określających sankcje w tym zakresie.

Ponadto uprzejmie informuję, że nie są prowadzone prace dotyczące ewentualnej zmiany limitów płatności gotówkowych.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Artur Soboń

Warszawa, 23 września 2022 r.

1 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 roku poz. 2105, z późn. zm.).

2 Art. 19 i 19a ustawy z dnia 6 marca 2018 roku (Dz. U. z 2021 roku poz. 162, z późn. zm.).

3 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku (Dz. U. 2021 roku poz. 658, z późn. zm.).

4 Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 roku poz. 658, z późn. zm.).

5 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1128, z późn. zm.).

6 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1800, z późn. zm.).

7 Zmiana art. 89 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2021 roku - mocą art. 5 ustawy z 9 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2349).

8 Zmiana art. 89 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 października 2021 roku - mocą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1719).

Hasła tematyczne: działalność gospodarcza, ministerstwo finansów, interpelacja, płatności gotówkowe