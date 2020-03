Niższe stopy procentowe. Jakie będą skutki?

We wtorek Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 0,5 pkt proc. Uchwała w tej sprawie weszła już w życie. Obniżenie stóp ma pomóc w walce z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa. Eksperci oceniają jednak, że skutki takiej polityki pieniężnej nie trafią do przedsiębiorców w taki sposób, jak jest to oczekiwane.

Podjęta 17 marca br. przez RPP decyzja oznacza pierwszą od 5 lat obniżkę wysokości stóp procentowych. Poszczególne stopy procentowe wynoszą obecnie (w skali roku): stopa referencyjna – 1,00 proc.; stopa lombardowa – 1,50 proc.; stopa depozytowa – 0,50 proc.; stopa redyskonta weksli 1,05 proc.; stopa dyskontowa weksli – 1,10 proc.

Jednocześnie zdecydowano się również na obniżenie stopy rezerwowej obowiązkowej z 3,5 do 0,5 proc. oraz podwyższenie oprocentowania środków utrzymywanych w formie rezerwy obowiązkowej z 0,5 proc. do poziomu stopy referencyjnej.

„Epidemia koronawirusa – ze względu na jej negatywny wpływ na nastroje, a także podejmowane działania państwa mające na celu ograniczenie jej rozprzestrzeniania się – będą powodowały w krótkim okresie ograniczenie aktywności gospodarczej części sektorów. Efekty te mogą być wzmacniane przez jednoczesny spadek aktywności w wielu krajach. Jednocześnie w dalszej perspektywie będą one prawdopodobnie łagodzone przez wprowadzane w wielu krajach pakiety stymulacyjne” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez RPP.

Zdaniem ekspertów Konfederacji Lewiatan, taka polityka pieniężna może mieć ograniczone pole oddziaływania na sektor firm. Skutki obniżki stóp mogą nie trafić do firm tak, jak jest to teraz oczekiwane.

– Model biznesowy w Polsce obejmuje bowiem tylko w niewielkim stopniu inwestycje finansowane kredytem, a niepewność generalnie nie sprzyja inwestycjom – niezależnie od poziomu stóp procentowych. Jedyny efekt, jakiego można by oczekiwać, to ten wynikający z osłabienia złotego. Tu jednak trudności mogą wynikać z tego, że popyt zagranicy jest przejściowo zamrożony – komentuje ekspert Konfederacji Lewiatan, Sonia Buchholtz.

