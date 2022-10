Niezbędne dokumenty do rozliczenia podatku z Niemiec

Obowiązek opłacania podatków funkcjonuje w większości krajów Unii Europejskiej. Nie inaczej dzieje się w Niemczech. Niemal każda osoba otrzymująca dochód powinna rozliczyć się z tamtejszym urzędem skarbowym (Finanzamt). Procedura jest zbliżona do obowiązującej w Polsce, jednak istnieje kilka ważnych różnic, przez które rozliczenie podatku z Niemiec staje się nieco bardziej skomplikowane. Ma to duże znaczenie w przypadku osób, które nie posługują się płynnie językiem niemieckim lub będą przygotowywać zeznanie do Finanzamtu po raz pierwszy. Jakie dokumenty zgromadzić i co zrobić później? Wyjaśniamy!

Dokumenty do Finanzamtu – co jest niezbędne?

Wstępnie zostało już zaznaczone, że rozliczenie podatku z Niemiec przebiega bardzo podobnie do procedury stosowanej w Polsce. Oznacza to między innymi, że niezbędne jest zebranie kompletu dokumentów, które następnie przekazuje się do urzędu skarbowego. Wśród nich muszą się znaleźć:

wypełniona deklaracja podatkowa;

zaświadczenie o wysokości uzyskiwanego dochodu – osoba zatrudniona otrzymuje je od swojego pracodawcy;

potwierdzenia prawa do ulg, jeśli podatnik zamierza z nich skorzystać – są to między innymi informacje o sprawowaniu opieki nad potomstwem czy faktury dokumentujące poniesione wydatki.

Inaczej niż w Polsce – gdzie ostatnim dniem złożenia deklaracji jest 30. kwietnia – czas na przekazanie do Finanzamtu rozliczenia podatkowego kończy się ostatniego dnia lipca.

Jak określić klasę podatkową?

Olbrzymią różnicą w porównaniu z polskim systemem fiskalnym jest istnienie klas podatkowych. Niemieckie prawo podatkowe wyróżnia ich sześć. Rezydenci zostają do nich przypisani na podstawie zarobków oraz sytuacji życiowej. Przynależność do klasy wskazuje możliwość skorzystania z ulg oraz dostępność innych benefitów. Na czym polega system klas podatkowych i czym różnią się one od siebie?

Pierwsza klasa podatkowa – należą do niej osoby samodzielnie prowadzące gospodarstwo domowe, a więc również Polacy, których partnerzy pozostali w kraju.

Druga klasa podatkowa – dotyczy osób samodzielnie wychowujących dzieci i korzystających ze wsparcia socjalnego.

Trzecia klasa podatkowa – obowiązuje podatników pozostających w związku małżeńskim z obywatelem lub rezydentem Niemiec; jest szczególnie korzystna dla osób, których zarobki są dużo niższe niż dochody partnera.

Czwarta klasa podatkowa – automatycznie zostają do niej przypisane małżeństwa tuż po legalizacji związku lub zarejestrowaniu się po przyjeździe do kraju; pod kątem podatkowym najlepiej pozostać w niej, kiedy zarobki obojga małżonków są podobne.

Piąta klasa podatkowa – umieszcza się niej partnerów lub partnerki osób należących do klasy trzeciej.

Szósta klasa podatkowa – dedykowana osobom, które mają więcej niż jedno źródło dochodu.

Przynależność do klasy podatkowej zostaje nadana automatycznie, dlatego przed złożeniem deklaracji warto sprawdzić, czy wybrano najkorzystniejsze rozwiązanie. Klasę można zmienić na wniosek podatnika w dowolnym momencie.

Czy pracownicy z Polski rozliczają się w Niemczech?

Pracownicy zatrudnieni w Niemczech i mieszkający tam na stałe w większości są, podobnie jak inni rezydenci, zobowiązani do rozliczenia podatku z Niemiec w tamtejszym urzędzie. Bezwzględny obowiązek rozliczenia podatku mają osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (Gewerbe) oraz wykonujące wolny zawód. Wysokość odprowadzonego podatku uzależniona będzie od zarobku, klasy podatkowej i wykorzystanych ulg. Polacy często decydują się na skorzystanie ze zwolnienia na dzieci, które obowiązuje również w przypadku potomstwa mieszkającego za niemiecką granicą. Popularną ulgą jest też zwrot kosztów ponoszonych na rzecz utrzymania gospodarstwa domowego w Polsce.

Rozliczenie podatku z Niemiec przez internet

Urzędy skarbowe w Niemczech dopuszczają możliwość złożenia PIT-u przez internet. Wielu podatników decyduje się na to z uwagi na okazję do uniknięcia długich kolejek oraz pełną dostępność urzędu online. Dodatkową korzyścią wynikającą ze złożenia rozliczenia online jest stosunkowo krótki czas oczekiwania na ewentualny zwrot podatku.