Niewielu pracodawców jest gotowych na pracę zdalną

Jedynie 12 proc. przedsiębiorstw w Polsce w ogłoszeniach o pracę oferuje pracę zdalną – wynika z danych zebranych przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton. Eksperci zaznaczają, że w najlepszej sytuacji są obecnie te firmy, które już przed wybuchem epidemii koronawirusa miały opracowaną praktykę pracy zdalnej.

Zgodnie z niedawnym raportem Grant Thornton pn. „Rynek pracy pod lupą”, tylko w przypadku ok. 12 proc. pracodawców w ofertach pracy oferuje się potencjalnym pracownikom możliwość pracy zdalnej. Badanie oparto na analizie 500 realnych ofert pracy opublikowanych między styczniem a wrześniem 2019 r.

„Oczywiście nie jest to dokładny odsetek firm w Polsce, które udostępniają pracownikom system home office (ponieważ np. część pracodawców może mieć ten system, ale nie wpisało go do ogłoszeń albo aktualnie nie prowadzi rekrutacji), ale biorąc pod uwagę obecną praktykę rekrutacyjną, zgodnie z którą pracodawcy w ogłoszeniach o pracę chwalą się jak największą liczbą benefitów, wydaje się, że wynik ten nie powinien być istotnie niższy od faktycznego stanu” – oceniają eksperci Grant Thornton.

Stosunkowo niewielki odsetek pracodawców gotowych na pracę zdalną potwierdzają również dane Eurostatu z 2018 r. Wtedy okazało się, że w Polsce jedynie 4,6 proc. polskich pracowników przeważnie pracuje w formie zdalnej, a kolejne 9,4 proc. pracuje tak czasami. W sumie więc odsetek pracujących w takiej formule wynosił w 2018 r. ok. 14 proc. Średnia unijna wynosiła tymczasem 15 proc., a np. w Holandii i Szwecji odsetek ten był na poziomie ok. 35 proc.

mp