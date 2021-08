Niewielkie budynki bez pozwolenia. Biznes ma wątpliwości dotyczące projektu

Do Prawa budowlanego mają zostać wprowadzone ułatwienia, dzięki którym budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie znacznie mniej obciążona formalnościami. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, zakładane limity nie są poparte żadnymi konkretnymi argumentami.

W projekcie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zaproponowano zmiany, zgodnie z którymi budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w przypadku których powierzchnia zabudowy wynosi do 70 m2 z poddaszem (łączna powierzchnia użytkowa do 90 m2), nie będzie wymagać już uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ustanawiania kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. Wystarczająca będzie procedura zgłoszenia. Co ważne, jeden taki budynek będzie mógł powstać na działce o powierzchni minimum 1000 m2.

– W uzasadnieniu do projektu ani w ocenie skutków regulacji nie podano żadnych konkretnych argumentów dlaczego przyjęto takie a nie inne, maksymalne powierzchnie w odniesieniu do budynków stanowiących przedmiot regulacji. Nie przywołano żadnych badań ani też żadnych danych statystycznych w odniesieniu do wskazanych powierzchni – wskazuje ekspert BCC, dr Łukasz Bernatowicz.

Jak przekonuje dr Bernatowicz, określenie takiego limitu powinno być poprzedzone odpowiednimi badaniami statystycznymi i analizami potrzeb rynku. Wątpliwości budzi też kwestia wymogu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

– Proponujemy rozważyć możliwość rezygnacji z wymogu uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy. Jest to proces stosunkowo długotrwały i istotny w ramach całego procesu inwestycyjnego, niemniej jednak, od wskazanego wymogu istnieją wyjątki – dodaje ekspert BCC.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 2 sierpnia 2021 r.) o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nowe przepisy mają wejść w życie po miesiącu od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp