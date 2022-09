Niemcy dyskryminują podatkowo pracowników transgranicznych

Komisja Europejska wezwała Niemcy do zmiany przepisów dotyczących obliczania dodatków dla pracowników transgranicznych, by w ten sposób uniknąć dyskryminacji. Jednocześnie Bruksela wezwała Belgię i Luksemburg do transpozycji nowych regulacji unijnych, które dotyczą akcyzy.

Wątpliwości urzędników z Brukseli wzbudziła metoda obliczania dodatków za pracę, zasiłków chorobowych oraz zasiłków dla bezrobotnych. Jak ocenia KE, metoda ta wydaje się niekorzystna dla pracowników zatrudnionych w Niemczech, ale mieszkających jednocześnie w sąsiednim krajem.

Zgodnie z niemieckimi przepisami, szereg świadczeń (np. zasiłek z tytułu zmniejszonego wymiaru czasu pracy, zasiłek dla bezrobotnych i zasiłek chorobowy) są obecnie obliczane na podstawie dochodu netto.

„Kwota jest pomniejszana o niemiecki nominalny podatek dochodowy, podczas gdy świadczenia te są zwolnione z podatku w Niemczech. Niektóre umowy dwustronne w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarte między Niemcami a ich sąsiadami przyznają jednak prawo do opodatkowania takich świadczeń wyłącznie sąsiadującym państwom członkowskim, w których zamieszkują odnośni pracownicy. W takich przypadkach metoda obliczania wynagrodzenia netto prowadzi do mniej korzystnego traktowania pracowników przygranicznych pracujących w Niemczech, ale zamieszkujących w innych państwach członkowskich, w porównaniu z pracownikami zamieszkałymi w Niemczech” – wyjaśnia Komisja Europejska.

Bruksela domaga się w związku z tym zmiany przepisów przez Niemcy, bo obecna metoda obliczania dochodu netto względem szeregu świadczeń ma niekorzystny wpływ na pracowników transgranicznych, którzy korzystają ze swobód przewidzianych w prawie unijnym. Władze Niemiec mają teraz dwa miesiące na odniesienie się do zastrzeżeń, a KE może potem podjąć decyzję o przesłaniu tzw. uzasadnionej opinii.

Wezwania trafiły też do Belgii i Luksemburga. W tym przypadku chodzi o transpozycję nowych regulacji ws. podatku akcyzowego. Kraje członkowskie miały na to czas do końca 2021 r.

„Belgia i Luksemburg do tej pory nie zgłosiły Komisji żadnych krajowych środków transpozycji. Wymienione państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na wypełnienie obowiązku transpozycji i powiadomienie Komisji” – czytamy w komunikacie KE.

