Najem: Refakturowany czynsz i media przychodem dla ryczałtowca

Koszty czynszu do wspólnoty i dostawy mediów w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ramach działalności gospodarczej, stanowią przychód z działalności gospodarczej, od którego przedsiębiorca zobowiązany jest odprowadzić podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki właściwej dla wynajmu nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach działalności gospodarczej przedsiębiorca wynajmuje lokale. Forma opodatkowania to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W umowach zawartych z najemcami, którymi są zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zawarto punkt mówiący o pokrywaniu przez najemców kosztów powstałych w oparciu o wystawiane na podatnika przez wspólnoty mieszkaniowe i dostawców mediów faktury/rachunki za eksploatację i koszty stałe związane z użytkowaniem lokali. Faktury te obejmują między innymi koszty energii elektrycznej, dostawy wody, odprowadzania ścieków, ogrzewania, opłat za utrzymanie części wspólnych budynków czy wywóz śmieci. Przedsiębiorca fakturuje wyżej wymienione koszty na najemców bez marży. Najemcy nie opłacają wyżej wymienionych opłat bezpośrednio do wspólnot czy dostawców mediów, a pokrywają je przez przelew na rzecz wynajmującego, w oparciu o wystawioną refakturę.

W związku z powyższym przedsiębiorca we wniosku o interpretację zapytał, czy wystawiane refaktury za czynsz do wspólnoty i dostawę mediów stanowią dla niego przychód podatkowy opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe. W wydanej interpretacji organ wskazał:

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z powyższego wynika, że - co do zasady - wszelkie przysporzenia majątkowe uzyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią przychód z tej działalności, chyba że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1).

Zatem w sytuacji, gdy podatnik w ramach działalności gospodarczej wynajmuje lokale podstawą zastosowania 8,5% stawki opodatkowania jest art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przychód z tytułu refakturowania czynszu do wspólnoty i dostawy mediów jest u podatnika przychodem z działalności gospodarczej.

W tym miejscu należy wskazać, że umowa najmu została uregulowana w przepisach art. 659-692 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy - Kodeks cywilny przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

W myśl art. 659 § 2 Kodeksu cywilnego czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju.

W ramach zobowiązania najemcy - strony umowy mogą postanowić, że koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu będą rozliczane odrębnie. Świadczenia takie mogą być rozliczane na podstawie tzw. refaktur, not obciążeniowych bądź w inny umówiony sposób.

Zarówno, gdy wydatki z tytułu czynszu do wspólnoty i dostawy mediów są uwzględnione w kwocie czynszu, jak również w przypadku ich refakturowania odrębnie od czynszu, uzyskany przychód z tego tytułu zaliczany jest do przychodów z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe, koszty czynszu do wspólnoty i dostawy mediów w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ramach działalności gospodarczej, stanowią przychód z działalności gospodarczej i przedsiębiorca powinien odprowadzić od tego przychodu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Reasumując - koszty czynszu do wspólnoty i dostawy mediów w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ramach działalności gospodarczej, stanowią przychód z działalności gospodarczej, od którego przedsiębiorca zobowiązany jest odprowadzić podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki właściwej dla wynajmu nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Interpretacja indywidualna z 19 września 2022 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.504.2022.2.WS - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, działalność gospodarcza, czynsz, media, najem, refaktura, interpretacja indywidualna